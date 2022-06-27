Летняя творческая школа «Новые имена» открылась в Суздале

В Суздале начала работу Летняя творческая школа «Новые имена». Сегодня, 27 июня, ее торжественное открытие. Уже в 30-й раз школа собрала одарённых юных музыкантов, поэтов, художников и их педагогов из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Уроки и активный отдых

Юные дарования смогут получать индивидуальные мастер-классы и рекомендации от преподавателей ведущих музыкальных и художественных учебных заведений России. Они выступят в концертных программах, будут участвовать в художественных выставках, посещать достопримечательности Суздаля. А кроме того, заниматься активными видами отдыха на свежем воздухе.

Летняя творческая школа «Новые имена» приняла более 250 детей.

Две недели летних каникул будут посвящены пленэрам, выставкам, многочасовым упражнениям на музыкальных инструментах, концертным выступлениям, освоению нового репертуара. В рамках Школы предусмотрена насыщенная фестивальная программа и интересные творческие встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства.

«ALMA MATER»

Уроки и творческие встречи будут чередоваться с активным отдыхом – бассейном, подвижными играми на открытом воздухе, экскурсиями и посещением фестивальных концертов. Один из них – фестиваль «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале» (6+). Его организатор – народный артист России Денис Мацуев. В фестивале принимают участие известные музыканты – выпускники творческой школы и самые яркие её ученики наших дней.

Фестиваль пройдёт 2 и 3 июля на площадке Главного туристического комплекса Суздаля.

Справка. Впервые двухдневный фестиваль «ALMA MATER» в Суздале прошёл в 2018 году. Он стал плодом многолетнего сотрудничества Фонда «Новые имена», Дениса Мацуева, Владимирского губернаторского симфонического оркестра и его главного дирижёра Артёма Маркина.

В юбилейную программу творческой школы также включен фестиваль, посвящённый 90-летию основателя Фонда «Новые имена», заслуженного деятеля культуры РФ Иветты Вороновой. Готовятся концерты с участием знаменитых музыкантов современности.