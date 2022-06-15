Летнее тепло и небольшие дожди определят погоду до конца недели

До конца недели жителей Владимирской области ожидает по-летнему комфортная погода. Температурные показатели близки к климатической норме июня. При этом высока вероятность скоротечных дождей. Местами возможны грозы. Такой прогноз сделал центр погоды «Фобос».

Тепло и влажно

Погоду сейчас определяет циклон, который перемещается по северу Европейской части России. Дожди прогнозируются на протяжении всей недели, но будут кратковременными. В дневные часы воздух будет прогреваться до +23 градусов, правда, из-за ветра будет казаться, что на улице несколько прохладнее.

— Из-за ветра будет ощущение, что на улице стало сразу прохладнее. Ночью существенных осадков не ожидается, а днём местами пройдут настоящие летние дожди, кратковременные, от небольших до умеренных. В ночные часы прогнозируется +9…+11 градусов, — сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда».

Погода на этой неделе в целом соответствует климатической норме.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе влияние на погоду окажет антициклон, температура немного повысится. Прежде синоптики прогнозировали, что июнь будет преимущественно теплым со среднемесячными температурами выше нормы.

Купальный сезон

Вода в реках и озерах продолжает прогреваться. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что купальный сезон в Центральной России можно будет открывать к 18–19 июня.

Во Владимире, например, официально разрешено купаться с сегодняшнего дня, 15 июня. В этом году из-за холодной весны, старт сезона сдвинулся по срокам на 2–3 недели.

Всего же этим летом в регионе откроют более сорока пляжей. А пока отдыхающим напоминают о правилах безопасного отдыха на воде: необходимо здраво оценивать свои силы при заплывах, в жаркие дни брать с собой солнцезащитные очки и крем, головной убор, воду. Нельзя купаться в нетрезвом виде и оставлять детей без присмотра.