Лебеди, рыбки, лодка, корабль: обновили объемные цветники Владимира

Во Владимире обновляют объемные цветники. Традиционные растительные инсталляции в виде корабля и рыбки на Ерофеевском спуске и улице Гагарина оформили яркой цветочной рассадой. Сейчас озеленители работают над клумбой с лодкой и лебедями на Лыбедской магистрали.

Цветной остров

Все эти объемные композиции находятся на одном островке. Подойти к ним трудно, зато их хорошо видно из окна автомобиля или автобуса, проезжающего мимо. Вот только в этом году цветники выглядят не так пышно и богато, как прежде.

Цветочки и стебельки рассады маленькие, самих их меньше, и расстояние между цветами значительное. Видимо, клумбы сделаны с запасом. Где-то к июлю вся рассада укрепится и разрастется, тогда и внешний вид клумб улучшится.

59 цветников украсят Владимир в этом году.

— К устройству цветников МКУ «Благоустройство» начинает готовиться еще зимой: дизайнеры, агрономы, мастера разрабатывают проекты озеленения, готовят эскизы, обсуждают подбор цветов для композиций, составляют задания для муниципальной теплицы на выращивание цветочной рассады. Специалисты подбирают для каждого объекта свой набор цветов, исходя из тематической специфики площади, улицы или сквера, а также с учетом природных особенностей: затененности, свойств почвы и множества других факторов, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Объемных цветников меньше

В нынешнем году городские озеленители отдают предпочтение петуниям, бархатцам и «анютиным глазкам». Городские службы также покупали через портал госзакупок рассаду пеларгонии (герань), бегонии, агератума, лобелии, цинерарии, дихондры.

Увы, объемных цветников становится все меньше. Ослик на проспекте Строителей бессменен, но вот бабочек, шаров, тележек, мельниц уже нет. Более того, совсем беда с 3D композициями в спальных районах. Раньше такие цветники делали в Добром: на Суздальском проспекте, Добросельской. Не хватает объемных клумб на кольце на Верхней Дуброве, на выездах из города на Московском шоссе и через дорогу от «Глобуса».

В летнее время ежедневно на улицы города выходит 20 рабочих и 4 единицы техники муниципального МКУ «Благоустройство». В основном, они занимаются поливом цветников и покосом газонов.

До конца июня администрация города планирует высадить 250 тысяч саженцев цветов. Площадь цветников составит 6 тысяч квадратных метров.