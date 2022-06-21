Ларьки и лотки с мороженым наводнили Владимир

Во Владимире буквально у каждого торгового центра и крупного магазина, вблизи остановок общественного транспорта появились ларьки с мороженым. На центральных площадях и улицах встали передвижные лотки с мороженым и напитками. Летние лакомства — в шаговой доступности.

Новый формат

Десятки ларьков открылись в июне на городских улицах. Они совершенно нового формата: со стеклянными витринами, с большими этикетками, на которых отчетливо виден и состав, и цена мороженого.

Везде принимают банковские карты. Что немаловажно, везде работают морозилки, потому что все упаковки — ровные, а само лакомство хорошо замороженное. Чего нельзя было сказать об устаревших ларьках, где вечно недовольные продавщицы торговали подтаявшим мороженым.

Современные ларьки работают под брендами «Славица» и «Перспектива».

— Компания «АО Перспектива» – производитель мороженого с многолетней историей, создан на базе хладокомбината, основанного в 1958 году. В последние годы наша фабрика мороженого переживала непростые времена. Оборудование требовало обновления, много лет не менялась даже упаковка, что уж говорить про новые виды мороженого. Но 2020 год стал для «Перспективы» переломным. Производство активно модернизируется, в цехах непрерывно бурлит жизнь. На фабрике активно выпускаются новые виды любимого холодного лакомства — по несколько видов в месяц. Этим изменениям очень помогает наша новая европейская линия, которая выпускает 6 тысяч порций мороженого в час, — рассказывает о себе компания в социальных сетях.

Сколько стоит и как сэкономить

Наше самое известное предприятие по производству мороженого (то самое, с зайчиком) вошло в группу компаний «Айс-групп» из Омска. Существенно пополнился ассортимент продукции, но и мороженое с зайчиком сохранилось. И стаканчики, и эскимо, и брикеты.

Компания «Славица» производит мороженое в Набережных Челнах. Больше всего ларьков расположено в южных регионах страны. Но в этом году они появились и во Владимире. Ассортимент мороженого тоже богат. А цены — ниже.

С ценами на мороженое сегодня вообще непростая ситуация. В ларьках оно стоит от 30 до 95 рублей. Зависит от состава и формы мороженого. На витринах четко указана продукция с заменителем молочного жира и без него. В этом году молоко, масло, яйца дорожали. Рост — от 10 до 30%. Если в прошлом году эскимо известного бренда можно было купить за 55 рублей, то теперь его цена доходит и до 100 рублей.

Сэкономить можно на акциях в сетевых магазинах и на закупках в соцсетях. Созданы сообщества, где можно купить мороженое по солидным скидкам. Есть только требование по сумме заказа — от 1000 рублей. И тогда даже доставка по городу будет бесплатной. Можно делать заказ вскладчину с коллегами и друзьями. В таких сообществах большой выбор мороженого — так что можно перепробовать все.