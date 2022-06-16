Купальный сезон официально открыли только на двух водоемах Владимира

Купальный сезон во Владимире официально стартовал. Только вот купаться можно не во всех водоемах. На Содышке и в Клязьме, например, выявили резкие перепады глубины — до пяти метров в двух-трёх метрах от берега. А это опасно, предупредили в мэрии.

Два из четырех

Официально открыли для отдыха владимирцев два городских пляжа — на Семязино и Глубоком. Соответствующее постановление накануне подписал глава областного центра Андрей Шохин.

Прибрежные зоны подготовили и на двух других привычных горожанам пляжах — на водохранилище Содышка и в районе моста через Клязьму. Отдыхать там можно, но без купания. Перепады глубин даже рядом с берегом большие, и это опасно, особенно для детей.

К тому же дно Клязьмы заилено, а на Содышке — глинистое и с большим количеством ракушечника, что тоже опасно для потенциальных купальщиков.

Купание на пляжах Содышки и Клязьмы официально не разрешили.Помешала погода

Напомним, что из-за холодной весны, старт купального сезона в этом году сдвинулся по срокам. Пляжи при этом готовили заранее. Водолазы обследовали и расчистили дно водоемов от коряг, камней и мусора.

Спасательные посты укомплектовали плавсредствами, снаряжением и оборудованием для оказания первой помощи. Матросы-спасатели муниципальных спасательных постов прошли специальное обучение и получили свидетельства.

Районные администрации установили в прибрежных зонах кабинки для переодевания, туалеты, скамейки, грибки, детские песочницы. Предусмотрели и площадки для занятий пляжным спортом. На пляж в Семязино завезли свежий очищенный песок.

Проверки пляжей водоемов между тем продолжаются.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» проверят качество воды и песка. Затем управление Роспотребнадзора на основании лабораторных исследований оформит санитарно-эпидемиологическое заключение. Такие правила. Если по песку будут проблемы, его заменят, заверили в администрации города.

С качеством воды — тема отдельная. Никаких промышленных и сельскохозяйственных сбросов в городские водоемы не производится. А вот сезонные микробиологические показатели воды, вроде бактерий группы кишечной палочки, никакой мэрии не подвластны: природа.