Крупный пожар на лакокрасочном производстве произошел в Петушинском районе

Пожар на производстве лакокрасочной продукции ликвидировали накануне в деревне Санино Петушинского района. Площадь охваченной огнем территории составила 1020 квадратных метров. На месте работали 45 спасателей и 20 пожарных машин. Погибших и пострадавших нет.

Пожар на производстве

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области накануне в 16.07. К моменту приезда пожарных горело здание лакокрасочного производства и прилегающая территория.

Огонь охватил здание очень быстро.

В 18.45 открытое горение ликвидировали. Затем пожарные продолжали проливку здания. Ходом работ на месте руководил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Владимирской области полковник Руслан Блинов, уточнили в чрезвычайном ведомстве. Полная ликвидация пожара была объявлена в 21.20.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Огненная статистика

С начала года во Владимирской области произошло 1495 пожаров, на которых погибло 60 человек, в том числе трое детей. 39 человек получили травмы.

Материальный ущерб от этих пожаров составил более 23 миллионов рублей. Это данные пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области на 22 июня.

Согласно статистике, более половины пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Частыми причинами пожаров выступают также неисправность электрического и печного оборудования.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При первых признаках возгорания — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — следует незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).