Ковровчан начали возить на новых троллейбусах

Первый новый троллейбус марки «Горожанин» с Уфимского трамвайно-троллейбусного завода поступил в автопарк троллейбусного предприятия Коврова. До конца лета на линию выйдет еще четыре таких машины.

В этом году из регионального бюджета выделено 300 миллионов рублей на покупку 40 транспортных средств для перевозчиков, работающих на городских и межмуниципальных маршрутах. Из них 5 – это троллейбусы, остальные — автобусы. Большинство уже в строю в городах и районах области.

От «малеевки» и «шестерки»

Все троллейбусы в одной комплектации — низкопольные, с 32 сидячими местами, вместимостью 100 человек. В них есть возможность автономного хода (без проводов), но нет климат-контроля. Вентиляция – естественная, можно открыть 9 форточек и 2 вентиляционных люка.

Каждый троллейбус торговали по отдельности по цене около 22 миллионов рублей.

— В рамках субсидии, предоставленной городу Коврову из областного бюджета, ООО «УТТ» были закуплены 5 новых троллейбусов и 1 автобус. С учетом доли софинасирования из местного бюджета (5%) общий объем инвестиций в обновление подвижного состава составил 220 миллионов рублей. 20 июня первый новый троллейбус вышел на линию. Прибытие второго троллейбуса в Ковров ожидается до конца июня, остальные машины будут поставлены в июле, — пояснила пресс-служба администрации Коврова.

Троллейбусы поставят также на новый маршрут №12. Он начнет действовать с 1 июля. Троллейбусы будут ездить из двух микрорайонов — «малеевки» и «шестерки».

Владимирцы пока ждут

В следующем году по инвестиционному проекту в Ковров поступит еще 15 троллейбусов. А вот для Владимира такой перспективы пока нет. Последний раз «Владимирпассажиртранс» покупал 8 троллейбусов в 2011 году. Состояние автопарка стремительно ухудшается с каждым годом. За два минувших года автопарк сократился с 75 до 65 троллейбусов, да и число маршрутов поубавилось – с 9 до 7.

Владимир мог принять участие в программе по обновлению автопарка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом ранее говорил глава города Андрей Шохин.

На днях Минтранс распределил субсидии. В списке оказался 21 регион, который сможет на льготных условиях (перевозчики платят только 40 %) приобрести 934 автобуса, 200 троллейбусов и 27 трамваев. Нашей области среди участников не оказалось.