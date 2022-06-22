Комиссией Владимирского УФАС России жалоба гр. «К…» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба гр. «К…» на действия (бездействие) организатора торгов – МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при организации и проведении торгов по продаже арестованного имущества.

Заявитель указывает на нарушение порядка опубликования извещения, а именно на указание противоречивой информации о сроках окончания подачи заявок для участия в аукционе.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба признана необоснованной, принято решение не выдавать предписание об устранении допущенных нарушений.

«Владимирское УФАС России»