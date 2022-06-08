Комбинат «Тепличный» увеличил продажу рассады огурцов по заявкам дачников

Владимирский комбинат «Тепличный» наращивает объемы продаж рассады. Уже середина июня, а заявок от покупателей на покупку готовой рассады поступает все больше. И основной запрос — огурцы. Интерес владимирцев к огородничеству резко вырос именно этой весной, отметили специалисты.

Спрос на свое

В мае-июне владимирский комбинат «Тепличный» вырастил и продал 500 тысяч штук рассады овощей, цветов и кустарников. Это небывалый результат. Такого интереса к готовой рассаде не было десятилетия, говорят в «Тепличном».

Эксперты считают, что многих потянуло к земле из-за ситуации, вызванной западными санкциями. Люди стремятся вырастить овощи и ягоды в местном климате, рассчитывая, что заготовок хватит на зиму или, по крайней мере, придется меньше тратиться на закупки со стороны.

Часть урожая можно хранить в морозилке, на борщевом наборе – протянуть до весны. В общем, на всем своем готовить и первое, и второе, и компот. Было бы желание. А его, судя по спросу, в избытке.

Овощи и зелень

Впрочем, и на готовую продукцию комбината сейчас высокий спрос. Цены достаточно демократичные. Например, томаты и огурцы в садовом центре стоят дешевле, чем в сетевых магазинах по акциям.

— Сейчас мы вышли на полную мощность по производству. С февраля собрали 2354 тонн огурцов, 587 тонн томатов, 24 тонны баклажанов. Урожайность культур высокая. Ассортимент томатов довели до десяти сортов, баклажанов – до четырех. Огурцы пользуются популярностью двух видов: гладкий и бугорчатый, — рассказал зам. гендиректора предприятия Василий Васильев.

Ежедневно с квадратного метра в «Тепличном» собирают 20 кг огурцов и 8 кг баклажанов.

Сейчас в летнюю теплую погоду, спросом пользуется и зелень, выращенная на владимирском комбинате.

— Выращиваем кориандр, петрушку, укроп, лук, фрилис, салат официон, ромен. Но хит продаж у нас — укроп. Разбирают на ура. Все больше у покупателей вызывает интерес хрустящий салат типа фрилиса, — отметил Василий Васильев.

На личных сотках

Растениеводству сейчас уделяют большое внимание семейные фермы и личные подсобные хозяйства. По данным Владимирстата, в прошлом году дачники и огородники собрали на своих сотках 46 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта (на грядках и в теплицах) и 94,9 тысяч тонн картофеля.

Удельный вес сборов сельскохозяйственных культур населением довольно высок: картофеля — 56,3% и овощей — 57,2%. Остальное приходится на долю СПК и КФХ.

А семейным фермам для развития растениеводства даже предоставили финансовую помощь. По результатам конкурса департамент сельского хозяйства выделил три гранта на общую сумму 23,5 миллиона рублей на поддержку инициативы аграриев из Петушинского, Меленковского и Камешковского районов.