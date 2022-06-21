Количество владимирских и ивановских компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800, выросло на 20 %

Число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях, выросло на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев услугу подключили 65 корпоративных клиентов. Среди них – государственные учреждения, организации сферы услуг, культуры и туризма, промышленные предприятия.

Номер 8 800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, принимающий звонки от нескольких клиентов одновременно, позволяющий распределять вызовы между офисами и операторами заказчика. Тарифы на сервис включают в себя защиту от телефонных атак. При желании компания может подключить дополнительные опции: запись разговоров, голосовое приветствие, IVR[1], коллтрекинг[2].

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Номер 8 800 — это эффективный инструмент для бизнеса, который помогает повысить объемы продаж. А в сфере торговли, где телефонный звонок часто предваряет покупку, считаю его вообще незаменимым механизмом. Например, прежде чем покупать машину, потенциальный покупатель позвонит в салон, уточнит наличие необходимого автомобиля, его комплектацию и запишется на тест-драйв. Возможность позвонить бесплатно иногда даже может стать решающим аргументом при выборе компании. 8 800 придает ей статус крупного игрока рынка, увеличивает доверие потребителей к бренду».

Олег Колобков – начальник Управления информационных технологий и связи АО «Газпром газораспределение Владимир»:

«Номера 8 800 от “Ростелекома” мы подключили в качестве телефона доверия и альтернативного телефона экстренной аварийной службы для предоставления клиентам возможности бесплатного дозвона к нам из любого региона России. Все обращения проходят по выстроенной схеме маршрутизации, которая позволяет поставить вызов в очередь или переадресовать его на свободного специалиста. Клиенты предпочитают использование номеров 8 800, так как им не нужно платить за вызов и беспокоиться о стоимости разговора».

Номер 8 800 от «Ростелекома» подключается к виртуальной АТС. Его настройка осуществляется удаленно, без дополнительной платы и занимает один рабочий день. Для принятия решения о подключении номера 8 800 провайдер предлагает бизнесу воспользоваться тестовым периодом и получить бесплатный доступ к сервису на неделю.

Подать заявку на подключение услуги или тестового периода ее использования, а также более подробно узнать о номере 8 800 можно на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 ОГРН 1027700198767 зарегистрировано по юридическому адресу 191002, город Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.

[1] Интерактивное голосовое меню.

[2] Технология, которая делает возможной бизнес-модель «реклама с оплатой за звонок». Позволяет связать количество входящих звонков с эффективностью рекламного канала.