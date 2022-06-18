Ключи от новых квартир получили 15 муромских семей

В Муромском районе 15 очередников, в числе которых три многодетные семьи, получили новое жилье. Это квартиры в новостройке, расположенной в посёлке Зимёнки. Строительство дома стало возможным благодаря областной субсидии в размере 26,8 миллиона рублей.

Ждали 10 лет

В числе новосёлов – семья Сухаревых, в которой воспитываются 11 детей. Многодетная семья получила пятикомнатную и две однокомнатные квартиры общей площадью 204,5 квадратных метров.

Старшему сыну – 23 года, самому младшему – 5 лет. Переехать в новое жильё семья планирует ближе к сентябрю – четверо их детей учатся в школе, которая теперь стала намного ближе к дому, уточнили в пресс-службе областной администрации.

— Мы стояли в очереди с 2012 года, очень долго ждали. То квадратуры не было для нас, то денег не выделяли на новое жильё. Спасибо нашему руководству за терпение, я ведь их прямо доставала каждую неделю. Раньше мы жили в Межищах – это в шести километрах отсюда, в домике в 40 квадратных метров. И конечно, очень хорошо, что мы переехали в Зимёнки, здесь и школа ближе, и вообще условия отличные, – рассказала многодетная мама Татьяна Сухарева.

19-квартирный дом построили в поселке Зименки.

Деньги на соцжилье

Благодаря областной поддержке в 2017-2022 годах в Муромском районе построено 3 социальных дома в Борисоглебском и Ковардицком сельских поселениях. В них районная администрация приобрела в муниципальную собственность 53 квартиры для семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях.

В очередь на социальное жилье ставят только малоимущих граждан, статус которых оформляют муниципальные администрации. В общий список входят бюджетники, многодетные и молодые семьи.

Ранее «Призыв» сообщал, что на строительство социального жилья и покупку жилых помещений для нуждающихся в этом людей в регионе пойдет 241,4 миллиона рублей. Субсидии уже распределили по территориям. В списке получателей 15 муниципальных образований. Самую большую субсидию получит округ Муром — свыше 40 миллионов рублей.