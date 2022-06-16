Как Сбер помогает сделать нашу жизнь лучше

Сбербанк не только имеет самое широкое представительство в регионах среди финансовых организаций, но и активно вкладывается в экономику территорий. На протяжении всей своей истории банк является не только крупнейшим финансовым институтом страны, определяющим основные векторы развития рынка. Благодаря финансовой поддержке Сбербанка, по всей стране ежегодно строятся тысячи жилых домов, промышленных и социальных объектов, запускается новое производство, успешно стартуют бизнес-проекты, внедряются самые инновационные технологии в медицину и образование…

О том, как Сбер развивает Владимирскую область и какие социально важные проекты запустила самая зеленая экосистема России в нашем материале.

Лекарства с доставкой на дом

Проекты в области здоровья и медицины сегодня особенно востребованы. И Сбер делает многое для того, чтобы лекарства для жителей нашего региона были доступнее. Во Владимире работает сервис по доставке лекарств СБЕР ЕАПТЕКА – здесь можно заказать более 10 000 товаров! Благодаря Сберу теперь не нужно выходить из дома, если заболел. Курьеры СБЕР ЕАПТЕКИ доставляют на дом любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту.

Финансовая грамотность



Искусственный интеллект прочно вошел во все сферы нашей жизни. В отношениях клиентов и банка эти перемены особенно заметны. Сегодня практически все финансовые операции можно совершить в своем телефоне, не тратя время на походы в банк. Если для молодежи и людей среднего возраста освоение онлайн сервисов не вызывает сложностей, то людям старшего поколения эта наука не всегда дается легко. Каждый день сотрудники самых разных подразделений Сбера обучают клиентов основам финансовой грамотности и рассказывают об уловках кибермошенников.

В рамках программы по развитию финансовой грамотности для воспитанников детских домов, команда волонтеров Владимирского отделения Сбербанка проводит обучение по финансовой грамотности. У выпускников социальных учреждений практически отсутствует частная собственность, а значит и слабо сформированы механизмы ее защиты. Поэтому такие дети могут оказаться легкой добычей для мошенников. Волонтеры Сбербанка в доступной игровой форме учат ребят действовать правильно, без риска для себя в реальной жизни или в стрессовых ситуациях. Знания и умения, которые обретают дети на этих уроках, помогут им подготовиться к полноценной самостоятельной жизни.

Вклад в образование

Много внимания Сбер уделяет работе со студентами. Здесь считают очень важным продвигать не только саму идею технологического молодежного предпринимательства, но и помогать успешным проектам в их реализации. Поэтому уже второй год подряд Сбер развивает акселераторы Sber Z и SberStudent, цель которых – стимулировать молодежное предпринимательство и финансировать создание самых интересных технологических стартапов. Сейчас студенты Владимирских ВУЗов ужеработают над проектами в рамках акселератора.

У Сбера заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими ВУЗами Владимира: Владимирским государственным университетом имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимирским филиалом РАНХиГС, Владимирским юридическим институтом Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Студенты этих ВУЗов уже проходят практику в Сбере, посещают лекции ТОП-менеджеров, участвуют в образовательных проектах. Таким образом, еще обучаясь в ВУЗе, студент уже погружается в профильную среду. А после окончания обучения может устроиться в Сбер на работу и достаточно быстро адаптироваться.

Развитие строительной отрасли

Строительство – один из ключевых локомотивов экономики регионов. Развитие отрасли помогает поддерживать налоговые поступления в региональный бюджет, а также сохранять и расширять рабочие места. Именно поэтому сегодня для Сбербанка крайне важно дать все необходимые для комфортного приобретения и строительства жилья инструменты как девелоперам, так и жителям Владимирской области. Сбербанк нацелен на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости, в том числе на сохранение доступных условий на ипотеку.

Сбербанк всегда, особенно в непростые времена, находится на передовой по взаимодействию с населением и бизнесом. Выступая ключевым партнером застройщиков региона, в 2021 году при поддержке Сбера введено 829 тыс. кв. м жилья, профинансировано 3,9 млрд руб. (24 договора).

В 2021 году, благодаря ипотечным программам Сбера, 9000 семей Владимира и области смогли исполнить мечту о новой квартире и приобрести жилье в новостройках. Общая сумма кредитов, выданных на приобретение первичного жилья, составила 4 млрд рублей.

С начала 2022 года во Владимирской области при поддержке Сбербанка смогли улучшить жилищные условия около 2000 семей. На покупку первичного жилья Сбер выдал клиентам 1,2 млрд рублей.

Социальная ответственность

После зимнего перерыва команда Владимирского отделения Сбербанка возобновила активную работу по восстановлению лесов региона.

Волонтеры Сбербанка вместе с экоактивистами, школьниками и представителями администрации районов нашей области уже высадили 60 тысяч сеянцев сосны. В 2021 году при участии сотрудников Владимирского отделения Сбербанка в области были высажены деревьев на площади более 35 гектаров. В этом году команда Сбера будет также активно участвовать в лесовосстановлении, как с партнерами, так и в рамках собственных мероприятий. Ведь каждое дерево, посаженное добровольцами — это реальный вклад в общее большое дело, для восстановления лесов нашей области.

Помимо посадки леса активисты банка активно участвуют и в благоустройстве города – субботниках и экологических акциях. Так, волонтеры Сбербанка совместно с администрацией города организовали акцию по очистке береговой линии в районе городского пляжа на реке Клязьма г. Владимира. Очистка берегов водоемов в местах массового отдыха населения — цель акции «Чистые берега», которая проводится на территории всей страны и объединяет неравнодушных людей. В экологической акции приняли участие волонтёры-сотрудники Владимирского отделения Сбербанка, участники Профсоюза Сбербанка, городского управления по охране окружающей среды, волонтёры добровольческого движения «Доброштаб», студенты Владимирского филиала РАНХиГС — всего более 40 человек. Совместными усилиями участники проекта собрали 40 мешков мусора.

Оглянитесь вокруг: для нас сегодня стало привычным и обыденным то, что еще несколько лет назад казалось фантастикой. И за этими революционными изменениями стоит крупнейший банк страны. Если в регионе есть Сбер, значит, жизнь будет меняться к лучшему. Потому что для банка это принципиально важно. И мы уверены, что жители Владимирской области согласятся с этим выводом.

ПАО Сбербанк