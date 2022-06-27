Как изменится законодательство в июле 2022 года

Макушка лета — июль 2022 года — принесёт новые изменения в федеральное законодательство. Часть нововведений снизят бюрократическую нагрузку с россиян и, в том числе, владимирцев. К примеру, сок оформления паспорта сократится до пяти дней с момента подачи документов. Ещё упростят регистрацию по месту жительства. Кроме того, при обращении в больницу можно будет предъявить как полис ОМС, так и иной документ, удостоверяющий личность. О новациях в праве рассказал в своём Телеграм-канале спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Паспорт оформят быстрее

С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5-ти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.

Сейчас срок оформления паспорта – до 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и до 30 дней – во всех остальных случаях.

Защита пенсионных накоплений

С 1 июля вступит в силу закон, по которому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании страховщиков обяжут возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Сейчас граждане могут переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой, но если этот переход был досрочным, они теряют доход от процентов. Причем зачастую недобросовестные страховые агенты не сообщают своим клиентам о потере дохода, при этом сами деньги идут в резерв предыдущего страховщика.

Гидам потребуется аттестация

Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники должны пойти аттестацию. Этими специалистами могут быть только граждане России. Исключение — инструкторы-проводники.

Аттестацию проводит аттестационная комиссия, созданная органом государственной власти субъекта РФ. Соискателю, прошедшему аттестацию, будут выдавать аттестат и нагрудную идентификационную карточку сроком действия 5 лет.

Электронный полис

С июля россияне могут получить бесплатную медпомощь без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Будет достаточно показать документ, удостоверяющий личность, или цифровой полис в виде штрих-кода, который можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуг», в смартфоне и на любом другом электронном устройстве.

Цифровой полис ОМС — это уникальный цифровой код, запись из единого реестра застрахованных лиц федерального фонда ОМС.

Полная информация о кредите

Также Вячеслав Володин обратил внимание на закон, который вступает в силу 3 июля. Он обязывает банки информировать клиентов о полной стоимости потребительских кредитов. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. Эти меры снижают риски для граждан при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.