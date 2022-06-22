ИП «Б…» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение антимонопольного законодательства

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Владимирским УФАС России рассмотрено дело в отношении ИП «Б…», антимонопольным органом установлено нарушение антимонопольного законодательства, выраженное в совершении действий по использованию обозначения «Спорттовары», схожего до степени смешения с товарными знаком заявителя — деятельностью обладателя товарных знаков  ООО «Спортмастер».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ИП «Б…» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2  статьи 14.33  КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей 00 копеек

 

«Владимирское УФАС России»