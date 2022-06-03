Икона Боголюбской Божией Матери прибыла в Успенский собор Владимира

Сегодня во Владимир прибыла Боголюбская икона Божией Матери. Доставили её из Свято-Боголюбского монастыря в Успенский кафедральный собор на автомобиле. Рано утром на трассе произошла авария с автобусом, перевозившим детей, так что автомобилю со святым ликом, передвижной звонницей и особами духовного звания пришлось преодолеть большую пробку, образовавшуюся на дороге. Тем не менее, всё прошло по плану.

Доставили машиной

Вчера Владимирская епархия сообщила, что выезд из Свято-Боголюбовского монастыря должен состояться в 9.50, сразу после Божественной Литургии. Доставка иконы во Владимир названа автомобильным крестным ходом.

К Успенскому собору икону доставили буквально несколько минут назад – в 11-м часу дня. Её встретило владимирское духовенство во главе с епископом ковровским Стефаном. Сейчас в главном храме Владимира начался краткий молебен.

— Икона Божией Матери будет находиться в Георгиевском приделе Успенского собора до 30 июня, — сообщила пресс-секретарь Владимирской Епархии Татьяна Данилова. – Ежедневно перед ней будут служить молебны с акафистом.

На колёсах

В прежние времена икону доставляли из Боголюбово обычным крестным ходом; в шествии участвовали тысячи верующих. Движение в это время на трассе перекрывали частично — по одной полосе, а в городе и полностью. Например, в 2018-2019 гг. закрыли для проезда Добросельскую.

Но для таких мероприятий, как правило, выбирали выходной день – субботу или воскресенье, когда транспортный трафик всё-таки пониже, чем в будни. А с 2020 года — в «лето губительного поветрия», как называли верующие пандемию — крестный ход стал автомобильным.

О чём молиться

Чудотворная икона Боголюбской Пресвятой Богородицы ежегодно «путешествует» по храмам Владимира. Но постоянное ее место – в Свято-Успенском монастыре поселка Боголюбово.

Эта икона относится к числу самых любимых на Руси образов Богородицы. Появление извода, его всенародное почитание, тесно связано с деятельностью великого князя Андрея Боголюбского.

— Перед Боголюбской иконой традиционно возносят молитвы об исцелении от болезней, при всякой скорби душевной и телесной. Молят Пречистую о скором заступничестве в сложных жизненных ситуациях, — пояснил сайт «Православие».

Сугубо молятся о защите от стихийных бедствий, эпидемий, утишении национальной розни, об урожае, мире в стране, о путешествующих. Вспоминая чудеса исцеления, явленные Боголюбской иконой, просят о выздоровлении больных детей.