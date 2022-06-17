Группа ВТБ и Башкортостан договорились о реализации проектов социальной и дорожной инфраструктуры

Правительство Республики Башкортостан и Группа ВТБ заключили меморандум о сотрудничестве. В планах – совместная реализация проектов социальной и дорожной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства.

Подписи под документом поставили глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

«Группа ВТБ активно взаимодействует с регионами в реализации инфраструктурных проектов, мы накопили огромный опыт в этой сфере. Один из самых значимых проектов, который реализуется с нашим участием, – «Восточный выезд» в Уфе. Уверен, что накопленный нами опыт и экспертиза могут быть применены для строительства и других важных объектов для региона, что будет способствовать росту его экономики и благосостояния жителей Башкортостана», – сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Восточный выезд из Уфы – это самый масштабный инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе и один из крупнейших в России. Он очень сложный и мы им по-настоящему гордимся. Масштабы стройки впечатляют, – подчеркнул Радий Хабиров. – Благодаря Восточному выезду мы уведём транспортные потоки с основных магистралей столицы, снизим нагрузку на наши дороги и дадим мощный толчок развитию территории, которую мы называем Зауфимьем. Уверен, что вместе с группой ВТБ мы завершим этот крупнейший инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе в срок».

В Республике Башкортостан продолжается реализация одного из крупнейших и технически сложных концессионных проектов по строительству нового выезда из города Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»). В рамках проекта в регионе появится автодорожный тоннель протяженностью 1,2 км, мостовой переход длиной 2,5 км, автомобильная дорога протяжённостью 10 км, примыкающая к федеральной трассе М-5 «Урал». Концессионером проекта выступает «Башкирская концессионная компания». Проект «Восточного выезда» первым в России был сертифицирован ВЭБ.РФ в рамках Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS и тем самым доказал свою экономическую, экологическую, социальную значимость и полное соответствие стандартам ESG.

Банк ВТБ (ПАО)