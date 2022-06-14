В современном цифровом мире для создания комфортных условий налогоплательщикам ФНС России постоянно совершенствует и внедряет электронные сервисы. На официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru работает уже более десятка электронных сервисов. Все электронные сервисы ФНС России расположены на официальном сайте в разделе «Сервисы».

Одним из наиболее востребованным сервисом является «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

В настоящее время этот сервис представлен в обновленном виде. Функционал этого сервиса расширился. Теперь его пользователи могут легко и быстро подготовить и направить документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На основании данных, указываемых пользователем в сервисе, автоматически формируется готовое заявление, которое можно скачать и предоставить в регистрирующий орган самостоятельно на бумаге, по почте, через МФЦ либо с помощью сервиса направить в электронном виде с электронной подписью заявителя.

Порядок заполнения заявления максимально упрощен, для этого есть дополнительные подсказки. Система поможет выбрать ОКВЭД, подберет типовой устав, подскажет, какой налоговый режим предпочтительнее и как заполнить заявление о переходе на специальный налоговый режим.

Кроме того, одновременно с документами на регистрацию можно подать документы по переходу на специальный налоговый режим (УСН, ЕСХН, патент, НПД).

С помощью сервиса станет проще ликвидировать организацию. В сервисе достаточно ввести ОГРН, чтобы понять, какие действия можно провести на том или ином этапе ликвидации. Здесь же можно отправить публикацию в журнал «Вестник государственной регистрации».

Кроме того, через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь можно за один рабочий день зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем при условии наличия квалифицированной электронной подписи, которую можно получить в любом удостоверяющем центре из перечня, опубликованного на сайте Минцифры России.

Юридическое лицо в форме ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если используется типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. При этом единственный учредитель является руководителем создаваемой компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно.

Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и сканированный образ паспорта.

Результаты рассмотрения документов направляются заявителю на указанную им электронную почту.

Обновленный сервис прост в использовании. Пользователь не перегружен информацией и может легко разобраться с предлагаемым выбором.