Горячая вода возвращается в квартиры владимирцев досрочно

Во Владимире досрочно возобновляют подачу горячей воды. Повезло 411 домам, в которых проживают более 92 тысяч человек, и 49 объектам социальной сферы. Специалисты смогли оперативно опрессовать трубы и устранить все дефекты. Ждать две недели не пришлось.

Раньше срока

По закону, максимальный срок отключений горячей воды на время летних гидравлических испытаний трубопроводов не должен превышать 14 дней. Во Владимире в среднем этот срок составил 6 дней. Для сравнения, в прошлом году для проведения испытаний горячую воду в областном центре отключали в среднем на 9 суток.

— С 14 мая по 7 июня горячая вода подана потребителям Октябрьского, Фрунзенского и Ленинского районов, которые были отключены по графику вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей, — сообщает пресс-служба Владимирского филиала «Т Плюс».

В компании подчеркивают, что уложиться раньше срока позволила быстрая и слаженная работа специалистов. Они оперативно проводят опрессовки и устраняют выявленные дефекты.

Что сделают

Напомним, что первые отключения горячей воды стартовали в мае. Сейчас ремонты и гидравлические испытания теплосетей идет полным ходом. Почти четверть городских теплосетей уже проверили. От этой работы зависит будущий отопительный сезон.

Телефон аварийно-диспетчерской службы «Т Плюс» — 53-22-20.

В этом году, обещает компания «Т Плюс», обновят оснащение 4-х котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции.

Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей.

В прошлом году коммунальщики исследовали 650 км трубопроводов, обнаружили 226 дефектов, заменили 2,8 километров сетей.