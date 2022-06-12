Город воинской славы Ковров получил памятный Меч Победы

Ковров вошел в число городов воинской славы, которые удостоены памятного Меча Победы. Торжественная церемония награждения состоялась в Музее Победы в Москве. Ковровчане увидят Меч Победы, сегодня, 12 июня, на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России. Затем его передадут в Ковровский историко-мемориальный музей.

Работа уральских мастеров

Мечи Победы изготовлены южно-уральскими мастерами Златоустовской оружейной компании вручную и соответствуют государственному стандарту клинкового оружия. Клинок украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого награждаемого города с одной стороны и высеченной на другой стороне цитатой великого князя владимирского Александра Невского «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет».

На цельнометаллических ножнах выгравирован Орден Победы и портреты русских полководцев. Вес каждого меча – 4,5 килограмма, длина клинка – 1 метр, а рукояти – 20 сантиметров.

Церемония награждения городов прошла под эгидой Совета Федерации.

Традиция вручать памятные клинки зародилась в 2015 году. В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне их обладателями стали девять российских городов-героев. Теперь география расширена.

Патриотическая столица

Присутствовавший на церемонии глава региона Александр Авдеев отметил, что Ковров – настоящая патриотическая столица Владимирской области.

— Неизмерим вклад жителей этого города в Победу – и тех, что ушли на фронт, и тех, кто остался и ковал победу в тылу. Ковров вместе с другими городами-героями и городами воинской славы стал кузницей Великой Победы, – подчеркнул глава региона.

В ноябре 2011 года указом президента России Коврову присвоено почётное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Этого высокого статуса удостоены 45 российских городов.

Около 19 тысяч ковровчан ушли на фронт. За годы Великой Отечественной войны Ковровский инструментальный завод № 2 выпустил для армии один миллион 202 тысячи 408 единиц вооружения; экскаваторный завод изготовил 10 тысяч комплектов колёс для танка «Т-34», 25 тысяч корпусов для снарядов «Катюши», 40 тысяч корпусов для стокилограммовых авиабомб «ФАБ-100», 2,5 миллиона корпусов 82-миллиметровых мин. Прядильно-ткацкая фабрика им. Н.С. Абельмана произвела 66 миллионов метров ткани, из которой пошито более 20 миллионов комплектов солдатского обмундирования.