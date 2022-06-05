Глава МВД Владимир Колокольцев наградил владимирских студентов

Три студента Владимирского авиамеханического колледжа получили награду от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Молодые люди помогли задержать вооруженного хулигана. Всего за героические поступки отметили 18 юных граждан из 14 регионов нашей страны, рассказала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Не остались в стороне

В апреле прошлого года трое студентов Егор Новоселов, Денис Балычин и Владислав Савин задержали хулигана. Тот был вооружен ножом и вел себя агрессивно, на замечания прохожих не реагировал.

Кто-то обратился в полицию, но пока правоохранители спешили на место происшествия, хулигана уже обезвредили студенты. Став свидетелями неадекватного поведения мужчины, они применили силу. Юноши смогли выхватить у мужчины нож и удерживали его до приезда полицейских.

Инцидент произошел в одном из дворов областного центра.

Хулигана привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения.

Хороший пример

Отважных студентов в мае прошлого года уже торжественно награждали во Владимире. Руководство регионального УМВД отметило активную гражданскую позицию ребят и смелость, проявленную при оказании содействия органам внутренних дел. Теперь юноши получили награду от главы МВД.

Церемония награждения состоялась 1 июня, в Международный день защиты детей. Обращаясь к награжденным, Владимир Колокольцев отметил, что каждый из них, став свидетелем противозаконных действий, не дрогнул, не испугался, а отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни, задержаны опасные преступники, восстановлена справедливость.

— Проявленные вами смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И большая заслуга в этом ваших родителей, учителей, наставников, воспитавших вас отзывчивыми, способными сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому, — подчеркнул министр.

Глава МВД России пожелал ребятам успехов в учебе, счастливого будущего и обратил внимание на то, что двери ведомственных учебных заведений для них всегда открыты.