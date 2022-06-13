Фестиваль «ALMA MATER» в Суздале обойдётся в 6 миллионов рублей

Концерты состоятся 2 и 3 июля
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Фестиваль Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена» «ALMA MATER» (6+) вновь состоится в Суздале. В этом году он пройдет с 2 по 3 июля в Главном туристическом комплексе города-музея. На проведение фестиваля планируют потратить 6 миллионов рублей.

Подготовка к фестивалю

Документы с этой информацией опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Центр классической музыки», который выступает заказчиком, планирует потратить в этом году 6 миллионов рублей на фестиваль. Деньги пойдут на поставку и монтаж звукового, светового и концертного оборудования. Заявки от готовых предоставить нужную технику и услуги предприятий принимаются до 21 июня.

Исполнитель обеспечивает общее световое сопровождение фестиваля, партер для зрителей на тысячу мест, установку сценического, звукового, телекоммуникационного оборудования, его бесперебойной работы. Световое, графическое, баннерное оформление площадки, в том числе видеосопровождение, в общем стиле фестиваля, — говорится в техническом задании.

Программа фестиваля будет известна позже.

Традиционно в фестивале принимают участие известные музыканты и юные таланты Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром.

Из истории

Напомним, что идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию Летней творческой школы Фонда «Новые имена». А в 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда, Дениса Мацуева, Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.

Фото группы «ALMA MATER: НОВЫЕ ИМЕНА В СУЗДАЛЕ»

Художественный руководитель фестиваля — Денис Мацуев.

Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Её воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.

Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суздале, — рассказал президент Фонда «Новые имена» Денис Мацуев. — Так Суздаль стал для нас всех вторым домом. И сейчас он тоже становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, прокладывать дорогу на большую сцену.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль «ALMA MATER» перенесли с июля на август.

Фото группы «Центр классической музыки»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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