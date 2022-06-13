Фестиваль «ALMA MATER» в Суздале обойдётся в 6 миллионов рублей

Фестиваль Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена» «ALMA MATER» (6+) вновь состоится в Суздале. В этом году он пройдет с 2 по 3 июля в Главном туристическом комплексе города-музея. На проведение фестиваля планируют потратить 6 миллионов рублей.

Подготовка к фестивалю

Документы с этой информацией опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Центр классической музыки», который выступает заказчиком, планирует потратить в этом году 6 миллионов рублей на фестиваль. Деньги пойдут на поставку и монтаж звукового, светового и концертного оборудования. Заявки от готовых предоставить нужную технику и услуги предприятий принимаются до 21 июня.

— Исполнитель обеспечивает общее световое сопровождение фестиваля, партер для зрителей на тысячу мест, установку сценического, звукового, телекоммуникационного оборудования, его бесперебойной работы. Световое, графическое, баннерное оформление площадки, в том числе видеосопровождение, в общем стиле фестиваля, — говорится в техническом задании.

Программа фестиваля будет известна позже.

Традиционно в фестивале принимают участие известные музыканты и юные таланты Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром.

Из истории

Напомним, что идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию Летней творческой школы Фонда «Новые имена». А в 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда, Дениса Мацуева, Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.

Художественный руководитель фестиваля — Денис Мацуев.

Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Её воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.

— Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суздале, — рассказал президент Фонда «Новые имена» Денис Мацуев. — Так Суздаль стал для нас всех вторым домом. И сейчас он тоже становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, прокладывать дорогу на большую сцену.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль «ALMA MATER» перенесли с июля на август.