Фермеров стимулируют покупать коров с бюджетной поддержкой

Крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) Владимирской области получат субсидии на поддержку животноводства. Микропредприятиям предлагают увеличивать поголовье крупного рогатого скота. В приоритете коровы, купленные в местных хозяйствах. Субсидии идут и на другие направления: овощеводство, растениеводство.

Направления поддержки

Впервые малым формам хозяйствования в нашем регионе оказывают такую солидную финансовую поддержку. Общая сума — 100 миллионов рублей: 48 миллионов — на продовольственный картофель, 30 миллионов — на приобретение дождевальных, оросительных машин, а также оборудования для переработки овощей, 20 миллионов — на покупку коров и нетелей (коров, ожидающих малыша), 2 миллиона — на борщевой набор.

Заявки на субсидии в этом году принимают дважды: сейчас и в ноябре.

— Субсидия предоставляется в размере 50% от стоимости приобретения крупного рогатого скота, но не выше 100 тысяч рублей за голову. Например, приобрели 20 голов нетелей на 3,2 миллиона рублей. 50% — это 1,6 миллиона рублей. Средняя стоимость головы — 80 тысяч рублей, — пояснила консультант отдела животноводства и племенного дела профильного департамента Лариса Перфильева.

Предпочтение будем отдавать тем, кто приобрел коров в хозяйствах нашего региона, причем не на замещение поголовья, а его увеличение, добавила специалист.

Другие виды поддержки

По данным Владимирстата, в хозяйствах региона насчитывается 56,8 тысяч коров. Основной объём приходится на крупные хозяйства. Доля КФХ — всего 5,2%. Тем не менее, развитие крестьянских фермерских хозяйств — перспективное направление. Оно в целом играет позитивную роль в развитии села, в поддержке занятости, в создании экологически чистых продуктов.

Поэтому КФХ предлагают разные виды поддержки. Сейчас департамент сельского хозяйства предлагает также рассмотреть возможность оформления кредитов на льготных условиях — под 5% годовых.

— Краткосрочные кредиты выдают сроком до года на пополнение оборотных средств. Их можно потратить на проведение полевых и уборочных работ, покупку запчастей, семян, упаковки для готовой продукции. В том числе для теплиц. Также можно купить корма и ветпрепараты, — пояснила начальник отдела господдержки кредитования Любовь Гаврюшкина.

Долгосрочные кредиты сроком до 2-5 лет выдаются на приобретение сельхозтехники.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что три крестьянских (фермерских) хозяйства из Меленковского, Петушинского и Камешковского районов получат гранты на развитие. Субсидии могут получить и семейные фермы, в частности многодетные семьи с детьми до 18 лет.