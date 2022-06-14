Фатьяновский парк в Вязниках подготовят к празднику нижегородцы

Благополучное открытие традиционного Фатьяновского фестиваля в Вязниках зависит от нижегорродских рабочих. Фирма из соседнего региона — «Академия Интерьера, Декор» победила в торгах на работы в парке, где проходит это мероприятие. Впрочем, «победила» — слишком громкое слово для такого случая. Торги состоялись со второй попытки; в первый раз заявок просто не было.

Исправление ошибок

Благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках, которое началось год назад, надо завершить к 14 июля. Такой срок поставили районные власти подрядчику, с которым заключили контракт на допработы. Объем довольно приличный – переставить 560 новых лавочек, укрепить склон. И надо все сделать так, чтобы 16 июля с размахом провести Фатьяновский фестиваль.

Дополнительные работы в парке оценили в 9,1 миллиона рублей.

Лавочки требуется перенести для устройства лотков уличной водосборной системы вокруг сцены. Как сообщал «Призыв», ранее при проведении работ допустили ошибки — теперь переделывают. Из-за этого еще нужно добавить плитку на основание амфитеатра.

— Склон зрительного зала будут укреплять специальной геосеткой с водостоком. Это поможет нам сохранить грунт от сползания вниз, — пояснил глава Вязниковского района Игорь Зинин наших коллегам из газеты «Маяк».

Все дорожки в парке сейчас уже в плитке. Смонтировали павильон со смотровой площадкой и стационарный туалет. Там идет внутренняя отделка.

— На сегодняшний день степень готовности составляет порядка 90%. Строителям поставлена задача закончить работы в парке не позднее июля, — заявил во время рабочей поездки в Вязники 31 мая глава региона Александр Авдеев.

Предъюбилейный фестиваль

Напомним, что проект благоустройства парка одержал победу на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его ежегодно проводит Минстрой России. На реконструкцию Фатьяновского парка выделили 70 миллионов рублей. Область также добавила около 30 миллионов рублей.

Работы в парке проводят и общественными силами. Например, в начале июня нескольких сотен горожан провели там субботник – убирали мусор, сухие ветки и т.д. В этом году в Вязниках состоится 49-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Причем впервые за последние два года – в полноформатном режиме. В прошлом году, например, из-за коронавируса большая часть программы была в режиме онлайн. А в 2023-м праздник справит юбилей.