Еще 21 житель Владимирской области стал почетным донором

Еще 21 житель нашей области награжден знаком «Почетный донор Владимирской области». Соответствующий указ подписал глава региона Александр Авдеев. Такого поощрения удостаиваются граждане, безвозмездно сдавшие в нашей области кровь или её компоненты более 20 раз, либо плазму крови − не менее 30 раз.

Почетный знак

Региональную награду для доноров во Владимирской области утвердили в прошлом году. В апреле текущего года знак «Почетный донор Владимирской области» получили первые 166 жителей области. Теперь список расширили, к ним присоединился еще 21 владимирец.

− Александрова Марина Александровна;

− Андреев Егор Андреевич;

− Березин Георгий Сергеевич;

− Борухов Анатолий Павлович;

− Герлован Екатерина Тимофеевна;

− Грехов Денис Владимирович;

− Зуева Ольга Сергеевна;

− Иванов Кирилл Юрьевич;

− Клюшина Дарья Павловна;

− Кузнецов Алексей Александрович;

− Петров Александр Петрович;

− Плаксина Инесса Николаевна;

− Пыланкина Оксана Валентиновна;

− Синицына Оксана Викторовна;

− Солдатова Алевтина Юрьевна;

− Телесов Павел Михайлович;

− Трусов Сергей Юрьевич;

— Храмиков Дмитрий Евгеньевич;

− Цинне Наталья Евгеньевна;

− Шмырев Сергей Анатольевич;

− Яковлев Андрей Владимирович.

Спасая жизни

По данным Областной станции переливания крови, в нашем регионе насчитывается 7620 доноров. В год они сдают около 11-12 тысяч литров крови и её компонентов. Нагрудным знаком «Почётный донор России» отмечены порядка 9 тысяч жителей Владимирской области. Это граждане, сдавшие кровь более 40 раз, или более 60 раз − плазму.

Донор может спасти жизни тяжелых пациентов.

Стать донором в России может любой здоровый человек старше 18 лет, если у него нет абсолютных или временных противопоказаний.

— Не могут быть донором те, кто болеет чем-то серьёзным и заразным (например, гепатитом или туберкулёзом), кто весит меньше 50 кг. Обо всех перенесённых заболеваниях, аллергиях, заграничных поездках и принятых лекарствах необходимо сообщать врачу на станции или в отделении переливания крови, — уточняют в облздраве.

Для доноров существуют льготы. Они определены законом «О донорстве крови и её компонентов» и Трудовым кодексом. После сдачи крови донору полагается 1-2 дополнительных выходных, которые нельзя компенсировать деньгами. Кроме того, донору выплачивают компенсацию за разовое питание или предоставляют бесплатный обед.