Электрички Владимирской области поменяют расписание на 4 дня

Во Владимирской области изменится расписание сразу нескольких пригородных электричек. Произойдет это по техническим причинам с 27 по 30 июня, сообщила «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». При планировании поездок пассажирам рекомендуют сверяться с расписанием электричек на официальном сайте.

Владимирское направление

27 июня изменится расписание следующих электричек:

Поезд № 6323 сообщением Н.Новгород – Гороховец будет отправляться в 19.48 и прибывать на конечную станцию в 21.26.

Поезд № 6319 сообщением Н.Новгород – Гороховец будет отправляться в 17.25 и прибывать на конечную станцию в 19.14.

Поезд № 6421 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 20.51 и прибывать на конечную станцию в 21.51.

28 июня изменится расписание следующих поездов:

Поезд № 6310 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 6.18 и прибывать на конечную станцию в 8.11.

Поезд № 6312 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 7.04 и прибывать на конечную станцию в 8.42.

Расписание изменится на 4 дня.

29 июня следующие электрички будут курсировать так:

Поезд № 6323 сообщением Н.Новгород – Гороховец будет отправляться в 19.48 и прибывать на конечную станцию в 21.29.

Поезд № 6319 сообщением Н.Новгород – Гороховец: Нижний Новгород – Москва отправление 17.32, 435 км 17.38-17.39, НН-Сорт 17.41-17.42, Кондукторская 17.44-17.45, Доскино 17.55-18.11, далее поезд проследует согласно действующего расписания. Прибытие в 19.22.

Поезд № 6419 сообщением Ковров 1 – Владимир: до станции Второво поезд проследует согласно расписанию (отправление в 19.10), далее Второво 19.50-20.10, Карякинская 20.16-20.17, Автоприбор 20.30-20.31, Владимир Вост 20.33. Во Владимир поезд прибудет в 20.37;

Поезд № 6321 сообщением Н.Новгород – Гороховец будет отправляться в 18.17 и прибывать на конечную станцию в 19.53.

30 июня изменится расписание следующих поездов:

Поезд № 6310 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 6.39 и прибывать на конечную станцию в 8.14.

Поезд № 6401 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 4.40 и прибывать на конечную станцию в 5.46.

Поезд № 6301 сообщением Н.Новгород – Гороховец: Н-Новгород-Москва отправление 04.34, 435 км 04.40-04.41, НН-Сорт 04.43-04.44, Кондукторская 04.46-04.47, Доскино 04.51-04.52, Ворошиловская 04.57-04.58, Игумново 05.01-05.02, Дзержинск-Вост 05.07, Дзержинск 05.09-05.29, далее поезд проследует согласно расписанию. Прибытие в 6.20.

Поезд № 6101 сообщением Н.Новгород — Гороховец будет отправляться в 5.44 и прибывать на конечную станцию в 7.04.

— При планировании поездки на электричке, пожалуйста, сверьте актуальное расписание на нашем сайте или в сервисе Яндекс.Расписание, — информирует сайт «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Александров — Ярославль

27 и 30 июня с изменениями будут курсировать и пригородные поезда между Александровом – Ярославлем. Это связано с заменой стрелочных переводов на станции Полянки, сообщает Северная железная дорога.

Работы будут проводиться с 9.30 до 17.30 27 и 30 июня. В эти дни утренний поезд Александров – Ярославль-Главный станет прибывать в пункт назначения на 18 минут раньше действующего расписания. Вечерний поезд в обратном направлении будет отправляться на 18 минут позже. Оба поезда будут следовать без остановки на Московском вокзале.

У пригородного поезда № 6006 Александров – Филино сократится маршрут, он будет следовать до Ярославля-Главного. Изменится время его прибытия в пункт назначения – 17.50 вместо 17.09. Этот поезд также не сделает остановку на Московском вокзале.