Экологические десанты навели порядок на Боголюбовском лугу и карьерах Улыбышево

Сразу несколько экологических акций прошли во Владимирской области в последние дни. Общественники навели порядок на заповедном экологическом лугу и в очередной раз почистили карьеры в Улыбышево. Причём мусор из карьеров поднимали из-под воды: поработали ребята из дайвинг-клуба.

Статусный порядок

Состав активистов на Боголюбовском луге был представительным. Статус территории обязывает — как-никак территория историко-ландшафтного комплекса регионального значения. Там работали в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон зелёных дел».

В экологическом десанте участвовали сотрудники областного департамента природопользования и охраны окружающей среды, Управления федеральной службы судебных приставов, РПЦ, общественных объединений, студенты Владимирского государственного университета и Владимирского аграрного колледжа.

В наведении порядка приняли участие около 200 человек.

Они убрали мелкий бытовой и принесённый половодьем мусор, распилили упавшие сухие ветки на тополиной аллее, скосили траву. В результате вывезли пять машин мусора — 24 кубометра.

— Боголюбовский луг – это особое место для жителей Владимирской области, заповедная, уникальная зона, где произрастает более 300 видов растений, в том числе и краснокнижных. Сохранить эту территорию, наше культурное и историческое наследие для будущих поколений — важная задача, — сказал по поводу акции глава региона Александр Авдеев. — Уверен, в силах каждого из нас сделать природу чище. Спасибо волонтёрам и общественникам, которые не жалеют сил и времени на решение вопросов экологии. Это доброе и полезное дело!

У воды и под водой

А на карьерах в Улыбышево работали в Международный день очистки водоемов и в преддверии открытия купального сезона во Владимире. Объединились два коллектива — дайвинг-клуб «Rus-extrim» и компания по утилизации отходов «Covok».

Субботники на водоёмах перед купальным сезоном стали традицией дайвинг-клубов по всей стране.

В этом году День очистки водоемов прошел в 18-й раз. Около сорока человек приняли участие в акции. Самому младшему — 4 года, самой старшей активистке — 72.

Компания «Covok» предоставила для мероприятия транспорт для вывоза и утилизации мусора. Она занимается утилизацией всех видов отходов — от стекла и пластика до лома и старой бытовой техники.

— Чего мы только не находили за эти 18 лет! – говорит руководитель клуба Сергей Байков. — Красные «Жигули», дипломную работу и водительские права. Но большинство находок — это пластиковые бутылки, автомобильные шины, битое стекло, пакеты…

Важно, что к таким мероприятиям присоединяются неравнодушные люди, готовые позаботиться о природе и сделать мир вокруг лучше. И ещё одна тенденция радует. Год от года отходов на водоёмах становится меньше, отметил Сергей Байков. По-видимому, мусорить там, где чисто, многим становится просто стыдно.