Два объезда ввели в Муромском районе из-за строительства трассы М-12

Временная схема движения транспортных средств протяженностью два километра введена на региональной дороге «Владимир-Муром»-Пестенькино-Михайлово». Небольшой уклон от основной дороге сделан, так как по соседству разворачивается большая стройка скоростной трассы М-12 «Москва-Казань». Таких объездов становится все больше на территории Владимирской области.

Изменение движения

— Для обеспечения безопасного передвижения транспортных средств на временном объезде установлены дорожные ограждения и соответствующие знаки, информирующие участников дорожного движения об объезде. По перекрытому участку основной автодороги проезд будет разрешен для строительной техники. Движение по постоянной схеме будет возобновлено после строительства путепровода через М-12 и подходов к нему в 2023 году, — уточнила пресс-служба ГБУ «Владупрадор».

И это не единственное изменение схемы движения на привычных для автомобилистов дорогах Муромского района. На 8-9 километре дороги «Муром-«Волга» тоже построен временный отрезок для основного хода. Тут даже подключили сигнальные фонари красного и желтого цвета. В темное время суток они помогают водителям сориентироваться в поворотах и направлениях.

На этом участке граничат III и IV этапы строительства автобана.

Ранее два объезда появились в Гусь-Хрустальном и Судогодском районах. Петлю со съезда обхода Бараки сделали еще прошлым летом. По дороге на Ра дужный у улыбышевских карьеров — этой весной. Причем за короткий срок у кладбища выросла высоченная насыпь будущей развязки трассы М-12.

Строительство платной трассы М-12 «Москва-Казань» ведется опережающими темпами. Сначала говорили, что ее будут вводить целиком и только в 2024 году. Сейчас нулевой и частично второй этап запустят уже в этом году, а полностью откроют движение по новому автобану в 2023 году.

Развитие экономики

Глава региона Александр Авдеев рассчитывает на то, что пуск автобана даст скачок в развитии экономики области.

— Мы находимся между крупными агломерациями, и по объективным причинам не можем конкурировать с ними. Если мы не сможем предложить инвесторам и людям достойные условия для ведения бизнеса и жизни, то по этой дороге грузы и товары будут проезжать мимо, а люди на высоких скоростях покидать регион. Будет четыре съезда с федеральной трассы. Это для нас возможность создать новые производства на данных участках, — сказал он.

По Владимирской области проходит порядка 220 километров платной трассы. Подрядчики по территории региона работают на 4-х из 8 этапов М-12. Жители многих городов и деревень области испытывают неудобства в связи с ее переходом в активную фазу. Это шум, грязь, пыль, а также разрушение существующих дорог.

Еще полтора года и все закончится. Все поврежденные дороги обещают восстановить силами подрядчиков и участием муниципалитетов в федеральных программах.