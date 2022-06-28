Два автомобиля и сараи сгорели в Селивановском районе

Крупный пожар произошел накануне вечером в поселке Костенец Селивановского района. Сгорели два блока сараев и два легковых автомобиля. Площадь охваченной огнем территории составила 1500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина устанавливается

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области накануне в 15.23. К моменту приезда пожарных сараи полыхали. Огонь в любую минуту мог перекинуться на соседние хозпостройки.

— Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 1500 квадратных метров. Сгорели два блока сараев и два легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На месте пожара работали 38 сотрудников МЧС на 12 пожарных машинах, а также шесть человек на двух машинах от «Владлесхоза».

Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причины произошедшего.

Пожар в Киржачском районе

Еще один пожар произошёл минувшей ночью в деревне Ефремово Киржачского района. Там сгорел частный дом. Сигнал о возгорании поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 05.09. В чрезвычайном ведомстве уточняют, вызов был поздним.

К моменту приезда пожарных, дом был весь охвачен огнем. В любую минуту могли загореться и соседние дома. Пожарные этого не допустили и оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При первых признаках возгорания — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — незамедлительно звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).