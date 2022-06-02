Доброе проверили на текучесть и привели трубы в порядок

Во Владимире полным ходом идут ремонты и гидравлические испытания теплосетей. От сегодняшних работ зависит будущий отопительный сезон. В восточном районе города опрессовку труб уже завершили. Все повреждения выявили и устранили.

Проверки на магистралях

Почти четверть городских теплосетей уже проверили. Гидравлические испытания завершили на 231-м километре магистральных и 95-ти километрах распределительных тепловых сетей. В результате выявили более полусотни повреждений, из которых большую часть уже устранили.

Смысл опрессовки и состоит в том, что чтобы выявить слабые места. Для этого вода подается под давлением в полтора раза выше рабочего.

— Владимирский филиал «Т Плюс» призывает горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминает, что в период испытаний следует избегать нахождения вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер. Также не рекомендуется оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество, — сообщила пресс-служба компании.

Телефон аварийно-диспетчерской службы «Т Плюс» — 53-22-20.

В прошлом году коммунальщики исследовали 650 км трубопроводов, обнаружили 226 дефектов, заменили 2,8 километров сетей. Горячую воду во Владимире отключали в среднем всего на 9 суток.

Минимальные сроки

Работы на теплосетях начали в прошлом месяце. В мае горячую воду на время испытаний отключали в 150 домах Фрунзенского района. Максимальный срок отключения — до двух недель. Но энергетики стараются уменьшить и эти сроки.

При этом время, когда горожане испытывают неудобства из-за отсутствия «тепленькой», на самом деле еще меньше. За 1-2 дня специалисты успевают проложить временный трубопровод, чтобы пустить по нему воду для проведения масштабных работ.

— В этом году обновят оснащение 4-х котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции. Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей, — обещают в компании «Т Плюс».

Масштабные работы уже ведут на Чайковского, Горького, Комиссарова. Предстоит также ремонт теплосетей на Усти-на-Лабе, Северной, улицах Верхняя и Нижняя Дубровы, а также на проспекте Ленина и Диктора Левитана.