Детская больница Мурома впервые получила лапароскопическое оборудование

Детская больница Мурома получила высокотехнологичное лапароскопическое оборудование для проведения операций. Прежде в медицинском учреждении его не было. Местным детям проводили лапароскопические операции в Областной детской клинической больнице или за пределами Владимирской области.

Оперировать начнут осенью

Главный врач муромской больницы Татьяна Пивикина уверена, что с появлением нового оборудования специализированная медицинская помощь для детского населения Мурома и соседних районов станет доступнее.

— В ближайшее время наши хирурги пройдут курсы повышения квалификации, и уже этой осенью мы планируем начать выполнение лапароскопических операций на органах брюшной полости, а также операций при варикоцеле, — рассказала Татьяна Пивикина.

Операции проводят с использованием специальных инструментов и методов визуального контроля.

Лапароскопические методы позволяют избегать крупных разрезов и тем самым повышают эффективность хирургического лечения, сводят к минимуму вероятность осложнений и уменьшают длительность послеоперационной реабилитации, пояснили в облздраве.

Средства на приобретение лапароскопического оборудования были выделены из областного бюджета по инициативе главы региона Александра Авдеева, уточнили в пресс-службе областной администрации.

Дело за поликлиникой

Сейчас в Муроме продолжается строительство детской поликлиники на улице Красноармейской. Оно началось в конце прошлого года. Необходимость строительства поликлиники назрела давно.

Старый поликлинический корпус признан ветхим и не отвечает современным требованиям. Новая поликлиника рассчитана на 700 посещений в день. Там будут вести прием участковые врачи-педиатры, а также разместятся диагностическая служба, отделения неотложной медицинской помощи и медицинской профилактики.

Объем финансирования строительных работ – 346 миллионов рублей, деньги выделены из областного бюджета. Построят поликлинику к июлю 2023 года.