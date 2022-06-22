Дети до семи лет поедут в электричках бесплатно

С сегодняшнего дня детям до семи лет разрешили бесплатный проезд в электричках. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

— Федеральная норма действует во всех регионах. Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале (18+).

Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

До этого времени бесплатный проезд на электричках без посадочного места был положен детям до 5 лет. В 48-ми регионах страны детям от 5 до 7 лет предоставлялась скидка 50-75%. В остальных же билеты для взрослых и малышей стоили одинаково.

Ранее законопроект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет Госдума приняла во втором и третьем чтении. Депутаты уверены, что такая мера позволит дополнительно поддержать семьи с детьми.

Правила для учащихся

У школьников и студентов льготный период проезда в электричках, напротив, закончился. Воспользоваться 50-процентной скидкой при покупке билетов они смогут лишь с началом нового учебного года, с 1 сентября.

Между тем путешествовать со скидкой 50 процентов на поездах дальнего следования этим летом вновь смогут школьники.

— Холдинг «РЖД» седьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Специальный тариф позволит сэкономить средства на организацию летнего детского отдыха, — сообщил сайт РЖД.

Билеты со скидкой можно оформить на поездки в период по 31 августа.

Оформить льготный билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (6+), а также в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.