День семьи, любви и верности приобрёл статус государственного праздника

День семьи, любви и верности утвердили официально. Его будут отмечать 8 июля. Вчера соответствующий указ подписал Президент России. Праздник установили в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. Раньше это событие тоже отмечали, оно вошло в традицию, но высокого государственного статуса у него не было.

Официальный уровень

Праздник любви и семейных ценностей прочно ассоциируется с Муромом. Там в 1990-х начали его проводить. Он связан с именами муромских святых Петром и Февронией.

Идея сделать летний праздник всероссийским витает давно. Жители города на Оке выступили с инициативой ещё около 15 лет назад. Их поддержали известные люди, например, наш земляк, почётный гражданин Мурома и глава попечительского совета Спасо-Преображенского монастыря Сергей Степашин. Но воплотить идею в жизнь удалось только теперь.

Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. Цветок олицетворяет чистоту, верность и нежность.

В связи с учреждением праздника в федеральных СМИ вспомнили и давнее предложение сделать 8 июля выходным днём. Однако всерьёз это пока не рассматривают. Сегодня в календаре так 14 нерабочих праздничных дней. Когда они выпадают на субботу или воскресенье, их переносят на будни, и число выходных возрастает. А это — нагрузка на работодателей.

Зато традиционный праздник в Муроме точно будет. В него войдут события духовного плана, связанные с церковью. Развернутся городские события: празднование Дня Мурома с интерактивами, торгово-ремесленной ярмаркой и т.п. А кульминацией станет большой концерт на берегу Оки с участием эстрадных «звёзд». Полной программы события пока не опубликовали.

Поддержка семьи

Вчера же произошло ещё одно событие, связанное с поддержкой семьи и детей. Депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором чтении поправки в законодательство, уточняющие права многодетных семей на государственную помощь при погашении ипотеки.

Проектом предлагает продлить до 31 декабря 2023 года период, в течение которого рождение третьего или последующих детей дает гражданину РФ — матери или отцу, — являющемуся заемщиком по ипотечному жилищному кредиту, право на меры государственной поддержки.

Также документ предлагает установить срок, в течение которого заключение кредитного договора многодетными родителями дает им право на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам, до 1 июля 2024 года.

— Ранее во исполнение Послания Президента РФ был принят закон о дополнительной помощи многодетным при погашении ипотечных кредитов. В соответствии с ним каждая семья, где родился третий ребенок, получила возможность за счет государства направить на погашение ипотечного долга 450 тыс. рублей дополнительно к материнскому капиталу, — сообщил сайт Госдумы РФ.

Кроме того, законопроект позволит многодетным семьям погашать ипотеку выплатой и в том случае, если одним из собственников жилья является ребенок.