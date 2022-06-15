День рождения Владимира Солоухина отметили на родине писателя

В старинном русском селе Алепино Собинского района вчера было весело, празднично и людно. Отмечали день рождения уроженца этого места, самого, пожалуй, известного писателя Владимирского края Владимира Алексеевича Солоухина. Ему исполнилось бы девяносто восемь. Но он уже четверть века, как ушёл из жизни, потомкам оставив свои замечательные произведения: «Владимирские просёлки», «Капля росы», «Олепинские пруды» и многие-многие другие.

Продолжение традиции

«Солоухинский праздник» в день рождения писателя, 14 июня, давно стал традицией. В этот день на площадке у его дома собирают сцену, где выступают поклонники творчества Владимира Солоухина, его коллеги-литераторы, музыканты, просто земляки, а также различные творческие коллективы и таланты, которыми богата Собинская земля.

Обычно на праздник в Алепино приезжают столичные писатели и поэты, но после того, как в последние два года массовые мероприятия запрещали из-за пандемии, эту добрую практику нужно возрождать. Впрочем, высокую творческую составляющую задали и владимирские писатели: Юрий Павлов, Николай Лалакин, Вадим Забабашкин, Дмитрий Кантов и другие.

В прошлом году в селе Алепино начал действовать музей Владимира Солоухина.

А открыл мероприятие глава администрации Собинского района Александр Разов. Он сказал, что с открытием музея писателя село Алепино стало знаковым местом для многих жителей Владимирской области.

— Здесь побывали более 30 тысяч человек только в составе организованных групп. Практически все школы района отправляли детишек на экскурсии в новый музей, — сообщил Александр Разов.

Администрация Собинского района сделала ещё одно важное дело — издала собрание сочинений Владимира Солоухина. Точнее сказать — издаёт: в свет пока вышли шесть томов, которые уже можно купить по подписке, а всего их к 100-летию писателя планируется десять. Учитывая, что ранее полного собрания не было (в 1995 году издательство «Голос» хотело тиснуть десятитомник, но сил хватило только на первые три тома), это, конечно, уже раритет.

Возрождение храма

Нынешний год стал важным для самого Алепино, поскольку дан старт возрождению самого значимого объекта этого красивейшего русского села, его доминанты — церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Она занимает важное место в творчестве Солоухина — в воспоминаниях о детстве, о молодости, пришедшейся на время гонений на веру.

— Когда здесь сломали ограду, хотели сломать и церковь. И отец эту церковь просто отстоял. Он говорил, с одной стороны, смотреть на нее, вот, она разрушается, ветшает, там же хранили мясо. В общем, это было ужасно. Но он всегда надеялся, что ее, в конце концов, восстановят. Причем, он всегда знал, что если ее будут восстанавливать, то, конечно, тут должна быть роль государства, — вспоминает дочь писателя Елена Солоухина.

Храм построен в 1850 году. Закрыт в 1930-е.

Министерство культуры РФ составило список объектов культурного наследия, которые надо восстановить за государственный счёт. В него вошли четыре храма Владимирской области, в том числе — Покровский в Алепино. В этом году сделают документацию по его восстановлению, а также проведут в церкви противоаварийные работы.

Благочинный церквей Собинского округа протоиерей Виктор Тарасов представил священника, который будет окормлять прихожан алепиского прихода — отца Николая. Это довольно молодой человек. Но, надо полагать, грамотный и инициативный, раз поставили его возрождать и храм, и духовную жизнь всей округи.

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Погода была хорошей, и настроение — замечательное, и много можно было увидеть знакомых лиц. Лиц из творческой среды, из среды хозяйственников и чиновников — самых-самых разных людей, объединённых любовью к родной земле и к тому, кто воспел её, думается, на века.

В этом году мало было москвичей – ну что ж, потом будет больше, а ещё через год, в 2024-м, грядёт столетие Владимира Алексеевича Солоухина. И на вековой юбилей, думается, красивым алепинским улицам, утопающим в летней зелени, будет тесно от гостей из разных уголков страны.

Тем более что время наступает особенное. Время самопознания. Время задуматься: кто мы такие, чего хотим, куда идём? И здесь творчество нашего выдающегося земляка может стать одним из духовных ориентиров.

«Разъезжая по другим странам, ты узнаешь нечто, а путешествуя по родной земле, познаешь себя…» — писал он во «Владимирских проселках». Значит, время идти по родной земле.