День молодежи пройдет во Владимире в очном формате после трехлетнего перерыва

В субботу, 25 июня, во Владимире традиционно отметят День молодежи (12+). В этом году после трехлетнего перерыва, связанного с «антиковидными» ограничениями, праздник вновь состоится в «живом» формате. Развернется он на Театральной площади. В мэрии заверяют, что программа праздника очень насыщенная. Продумана она так, что чтобы каждый посетитель мог найти что-то интересное для себя.

Ползунки, на старт!

Откроют праздничный вечер соревнования для самых юных участников — «Чемпионат ползунков» (0+). В нем смогут принять участие малыши от 6 месяцев до 3 лет. Начало в 16.00.

Очаровательные и непоседливые ребята должны будут преодолеть выделенные им полосы ползком или бегом. Помогать малышам могут родители, приманивая детей любимыми вещами – пустышками и погремушками. По данным на вчерашний день, на соревнования зарегистрировались 100 человек, что является абсолютным рекордом. Все малыши получат дипломы участников и памятные призы.

На Театральной площади будут также работать зона мини-гольфа (7 полей), мастер-класс по граффити, батут «Ярко-парка», зона игры в настольный хоккей. В спортивной зоне всех желающих ждет мастер-класс по роллер-спорту и скейтбордингу от роллер-школы «Инлайн баланс».

В течение всего вечера гостей ждут праздничные фотозоны и фудкорты.

В зоне для молодых семей пройдут творческие мастер-классы, а в игровой зоне будет работать выставка интерактивной экспозиции музея науки и человека «ЭВРИКА», площадки с настольными и крафтовыми играми, мастер-класс по сбору спилс-карт, зона виртуальной реальности и другие развлечения.

«Гвоздь» программы

Весь вечер на сцене будут выступать владимирские кавер-исполнители. Ведущий праздника — Владимир Климов.

Завершит праздничный вечер выступление хедлайнера Дня молодежи. Это Kamazz, лидер музыкальных чартов, исполняющий нашумевшие хиты «Как ты там», «Принцесса» и другие. Он выступит перед владимирцами в 21.00.

Вход на все мероприятия свободный.

В целях безопасности пройти на Театральную площадь можно будет через рамки металлоискателей — три входа. Организаторы просят гостей праздника не приносить с собой напитки в стеклянной таре и металлические предметы.

Ограничение движение

Обращаем внимание на то, что с 19.00 до 23.00 во Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянская и Большая Московская на участке от Студеной горы до улицы Гагарина. Транспорт направят в объезд по Лыбедской магистрали, улицам Дзержинского и 2-я Никольская.

На время ограничения движения изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Автобусы №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 16С, 17, 27 и 33С будут следовать по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Автобусы №№ 12С, 15, 22, 25, 26, 28 поедут по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улице Гагарина.

Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту «Ул. Фатьянова — Рябинка — пр. Строителей — ул. Горького — ул. Мира — театр «Разгуляй».

Троллейбусы №№ 2 и 8 работу приостановят.

Троллейбус № 5 поедут по маршруту «Ул. Фатьянова — Рябинка — пр. Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ул. Усти-на-Лабе — Вокзал».

Троллейбус № 7 будет следовать по маршруту «Пр. Ленина — Рябинка — пр. Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ВЭМЗ».