Деловой завтрак Сбера на ПМЭФ: невозможное как стратегия

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер провёл деловой завтрак «Российская экономика: как построить мост в будущее?». Его модератором выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

В деловом завтраке участвовали представители федеральных и региональных органов власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества, в том числе премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель комитета по бюджету Государственной думы РФ Андрей Макаров, уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин и другие.

Как отметил Герман Греф, в беспрецедентных условиях главным вызовом становится обеспечение структурной перестройки российской экономики. И действовать здесь нужно на длинном горизонте, сформировав желаемый образ отечественной экономики в 2030 году. Будет ли это просто переориентация существующей, ориентированной на экспорт ресурсов экономики с запада на восток или произойдёт более глубокая системная трансформация? По мнению Германа Грефа, именно сейчас необходимо сделать трансформационный рывок, который не удавался последние десятилетия.

Основную дискуссию предварило голосование. Участникам делового завтрака предстояло ответить на два вопроса. Во-первых, какой желаемый сценарий оптимален для российской экономики: перенаправление торговых потоков на восток при сохранении текущей структуры экономики или изменение структуры экономики? И во-вторых, какой из этих двух сценариев они считают наиболее вероятным. В первом случае за перенаправление торговых потоков проголосовало 27,8%, за изменение структуры — 72,2%. Во втором голоса распределились как 40,6% и 59,4% соответственно.

В ходе дискуссии эксперты были едины в мнении, что трансформация структуры российской экономики неизбежна. Необходимо как можно быстрее разработать тактику строительства «моста в будущее», совершенствовать механизмы государственного управления и обратной связи между правительством и бизнесом, снимать административные барьеры, перестраивать цепочки поставок и платежей, обеспечить механизмы адресной поддержки бизнеса, сохранив при этом гибкость и рыночный характер экономики, её конкурентность.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сейчас на повестке дня как никогда остро стоит вопрос коллаборации правительства и бизнеса, и в первую очередь чуткости и быстрой реакции на возникающие потребности. И я вижу динамику, с которой правительство начинает решать проблемы: с такой скоростью никогда раньше не принимались законы и решения. Я вижу, как работают открытые механизмы обратной связи от власти к бизнесу, как каждую неделю выходят новые нормативные акты, появляются новые идеи по поводу того, как поддержать бизнес, которые ранее не принимались.

Я недавно прочитал книгу «Стратегия невозможного». Невозможное как стратегия — сегодня у нас другого пути нет. И мне кажется, что ключевое качество любого руководителя — это оптимизм. Невозможно быть предпринимателем и лидером, не будучи оптимистом. Россия — удивительная страна, которой удавалось в самой невозможной ситуации реализовать всегда оптимистичную стратегию, добиться результата. Я абсолютный оптимист: я считаю, что у нас есть все предпосылки к тому, чтобы в условиях кардинальной перестройки всего решить ту проблему, которую мы десятилетиями не могли решить».

В завершение дискуссии её участники повторно проголосовали за то, какой сценарий развития российской экономики до 2030 года они считают наиболее вероятным. Вариант структурной трансформации на этот раз выбрали 68,2% присутствующих — на 9% больше, чем полтора часа назад. Это означает, что оптимизм участников вырос, подвёл итоги делового завтрака Герман Греф и пожелал всем оптимизма и удачи, которые помогут добиться успеха.