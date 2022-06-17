Дать больше денег на приюты для животных можно. А смысл?

Депутаты Законодательного Собрания области настоятельно рекомендовали увеличить расходы на строительство приютов для бездомных животных. Пока все планы по такого рода объектам – на бумаге. Первый приют должен появиться во Владимире в конце следующего года. Между тем, проблема с четвероногими, обитающими без хозяев, в области стоит давно и остро.

Один в поле не воин

Во Владимирской области состоялись ежегодные публичные слушания об исполнении областного бюджета. В обсуждении итогов 2021 финансового года участвовали чиновники областной и местных администраций, депутаты Законодательного Собрания и муниципальных советов.

Итоги подвел первый вице-губернатор Вячеслав Кузин.

После выступления главного финансиста региона депутаты дали рекомендации на текущий год и ближайшую перспективу. В том числе – по решению вопросов с бездомными животными. После передачи полномочий по учету и содержанию безнадзорных животных ситуация на улицах не улучшилась, считают представители с мест.

— Это хорошо, что найден земельный участок во Владимире, что разрабатывается проект и выделены средств на строительство приюта, но он все равно не решит проблему, — заявил председатель бюджетного комитета областного парламента Михаил Максюков.- Приют вместит всего 300 особей. Только в муниципальном приюте в Гусь-Хрустальном содержится больше 400 хвостов. Наша рекомендация — увеличить финансирование для решения проблем с безнадзорными животными.

Вячеслав Кузин заявил, что по итогам исполнения бюджета 2021 года появился профицит в размере 8,7 миллиарда рублей. За счет чего и создан резервный фонд. Если будет решение, деньги на более активную работу с беспризорным зверьем можно взять оттуда. Но…

Люди недовольны

…но по приютам это вряд ли возможно. Скорее всего, проблемы мест содержания безнадзорных животных будут учтены при нулевом чтении бюджета на 2023 год.

— Вы же помните историю с приютами. Мы хотели построить объект в Собинском районе. Люди нам сказали «нет». Потом собирались в Суздальском районе. Опять ответ отрицательный. Надо работать с населением. Ведь для жителей же делаем, а не для того, чтобы друг друга потешить. Совместная наша работа нужна. Навстречу друг другу идти надо, — призвал депутатов Вячеслав Кузин.

Видимо, он имел в виду то, что увеличивать финансирование на нынешний год особого смысла нет. Сначала надо подготовить почву, улестить местное население, получить согласие, а уж потом претворять в жизнь любые планы. Без этого деньги роли не играют.

Напомним, что липецкая компания «Промгражданпроект» выиграла контракт на проектирование и проведение инженерных изысканий для строительства приюта для бездомных животных. Комплекс зданий и сооружений разместят в промзоне Владимира.

Площадь приюта — 14,2 тысячи кв. метров. Рассчитан на 299 животных.

Земельный участок на улице Мостостроевской не вызвал общественного недовольства. Он максимально удален от жилых домов. Зато туда можно добраться на машине, рядом есть и остановка общественного транспорта, что удобно для волонтеров, которые смогут помогать бездомных животным и сотрудникам приюта.

В департаменте ветеринарии озвучивали планы по строительству приютов в Коврове и Муроме. Но перспектива — отдаленная, не раньше 2024 года.