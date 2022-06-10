Что посетить в Суздале и Владимире на День независимости

Впервые — большой межрегиональный фольклорный фестиваль – Суздаль фолк-фест (0+). В течение двух дней, с 12.00, в суздальском Зарядье будут выступать фольклорные музыкальные коллективы из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга. Зрителям покажут развитие и трансформация современной народной музыки.

Среди участников – известные коллективы из Владимира «Колокол», «Владимирские рожечники», «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (город Москва) и его руководитель Андрей Котов — фольклорист, композитор, хормейстер, который посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен, группа Zventa Sventana, которую в 2019-ом году телеканал «MTV-Россия» признал «Музыкантом года», и многие другие яркие ансамбли и солисты.

В течение фестиваля гости смогут дегустировать фермерскую продукцию и блюда, приготовленные по старинным русским рецептам, а также принимать участие в их приготовлении. В программе фестиваля также — творческие состязания певческих коллективов, ярмарка мастеров, интерактивы, мастер-классы для детей и взрослых, знакомящие публику с народными традиция.