Что посетить в Суздале и Владимире на День независимости

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Длинные выходные
Жителей Владимира и области ожидают длинные выходные. Гуляем три дня. В это время состоится множество культурных мероприятий. Основные — 11 и 12 июня, в День независимости России. Будет на что посмотреть, и чтобы сориентироваться, стоит заглянуть в афишу.
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Суздаль, 11-12 июня, Зарядье.
Впервые — большой межрегиональный фольклорный фестиваль – Суздаль фолк-фест (0+). В течение двух дней, с 12.00, в суздальском Зарядье будут выступать фольклорные музыкальные коллективы из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга. Зрителям покажут развитие и трансформация современной народной музыки.
Среди участников – известные коллективы из Владимира «Колокол», «Владимирские рожечники», «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (город Москва) и его руководитель Андрей Котов — фольклорист, композитор, хормейстер, который посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен, группа Zventa Sventana, которую в 2019-ом году телеканал «MTV-Россия» признал «Музыкантом года», и многие другие яркие ансамбли и солисты.
В течение фестиваля гости смогут дегустировать фермерскую продукцию и блюда, приготовленные по старинным русским рецептам, а также принимать участие в их приготовлении. В программе фестиваля также — творческие состязания певческих коллективов, ярмарка мастеров, интерактивы, мастер-классы для детей и взрослых, знакомящие публику с народными традиция.
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Владимир, 11 июня, Патриарший сад (улица Козлов вал, 5)
12:00 – церемония закрытия 9-го фестиваля православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» (6+). С апреля по июнь во Владимире проходили конкурс чтецов на церковно-славянском языке и «Ратное поле России», литературных работ «Исторические личности: духовная и ратная победа» и рисунков детского пленэра. Победители получат дипломы лауреатов и памятные подарки.
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Владимир, 12 июня, дворик на Георгиевской (улица Георгиевская, 2б)
11:00 – открытие областного театрализованный праздника «Россия.Родина.Любовь» (0+).
11:00 – 16:00 – работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества городов и районов Владимирской области, а также различные мастер-классы (0+).
12:00 – открытие экспозиции «Дома народных мастеров им. Е. Н. Маслова» (6+).
12:30-16:00 – концерт ведущих народных коллективов Владимирской области (0+).
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Владимир, 12 июня, Центральный парк (у фонтана)
12:00 – начало концертной программы «Наш дом – Россия!» (0+).
Выступят духовой оркестр УМВД России по Владимирской области, студии музыкального образования и воспитания «Ювента» ДДюТ и Центра творческого развития для детей и взрослых «Модерн».
Состоится патриотическая акция «Рисунок русскому солдату».
Также на протяжении всего праздника будут работать мастер-классы и выставка творческих работа мастеров прикладного искусства.
В завершение праздничной программы пройдет конкурс рисунков на асфальте «Родина моя». Победители получат подарочные сертификаты на посещение аттракционов парка.
Центральный парк (футбольное поле)
11:00 – открытие детского фестиваля «Многоликий Владимир» (0+)
Фестиваль посвятили дворовым играм народов, живущих во Владимире. Представители владимирских национально-культурных объединений познакомят школьников города с особенностями национальных игр, вместе с детьми сыграют в эти игры. И конечно, праздник не обойдется без красивых народных песен и танцев в исполнении артистов национально-культурных организаций.
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Владимир, 12 июня, парк «Добросельский»
12:00 – начало праздника «За родину!» (6+). Состоится спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее!» с играми, конкурсами, спортивными эстафетами.
14:00 — выступление и мастер-класс от ребят из школы брейкинга «Navigator king’s» (6+).
Затем пройдет викторина «Моя страна» (6+).
Завершится праздничная программа конкурсом рисунков на асфальте «Цветы России» (0+).
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Владимир, 12 июня, парк "Дружба"
12:00 – открытие Троицких гуляний «Праздник русской березки» обрядовым действием «Троицу гуляем, лето встречаем!» с рассказами о традициях и обрядах (0+).
На протяжении всего дня пройдут народные русские игры, забавы, хороводы и песни вместе с артистами. Все желающие смогут загадать желания, завязывая яркие ленточки на ветках березы.
Состоится концерт с участием фольклорного ансамбля «Услада», детского образцового ансамбля «Усладики», учащимися детской школы хореографии, народным коллективом песенно-танцевального ансамбля «Сузорье». Пройдут хороводы вместе с артистами коллектива «Владимирская вечора». Выступит певец и шоумен Сергей Артемьев и народный хореографический ансамбль «Звоны» (0+).
На площадке мастеров «Уголок умельцев» пройдет выставка-продажа изделий народного промысла, а также мастер-класс по изготовлению народных кукол, оберегов и роспись пряников (0+).
На центральной поляне будет работать фотозона с арт-объектами и веселыми тантаматесками (0+).
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Владимир, 12 июня, парк «Загородный»
12:00 — начало концерта с песнями о России в исполнении артистов города Владимира и области (0+).
13:00 — открытие интеллектуальной битвы «Я Россию знаю». Победители получат фирменные призы от парка и партнеров (6=).
Днем пройдет спортивный забег «РашнФэмели». Поучаствовать смогут все желающие семейные команды (6+).
В течение дня будет работать «Деревня Дуралеевку», а также пройдет праздничная Открытая тренировка по спортивным прыжкам на батутах «Движения вверх» (6+).
На творческой площадке праздника развернется настольная игра «Города России» и конкурс рисунка на асфальте (0+).
Фото «Призыва»