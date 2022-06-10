Праздник в 2021 году будет на Театральной площади и Георгиевской

Что посетить в Суздале и Владимире на День независимости

Афиша культурных мероприятий
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  1. Длинные выходные

    Жителей Владимира и области ожидают длинные выходные. Гуляем три дня. В это время состоится множество культурных мероприятий. Основные — 11 и 12 июня, в День независимости России. Будет на что посмотреть, и чтобы сориентироваться, стоит заглянуть в афишу.

  2. Суздаль, 11-12 июня, Зарядье.

    Впервые — большой межрегиональный фольклорный фестиваль – Суздаль фолк-фест (0+). В течение двух дней, с 12.00, в суздальском Зарядье будут выступать фольклорные музыкальные коллективы из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга. Зрителям покажут развитие и трансформация современной народной музыки.

    Среди участников – известные коллективы из Владимира «Колокол», «Владимирские рожечники», «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (город Москва) и его руководитель Андрей Котов — фольклорист, композитор, хормейстер, который посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен, группа Zventa Sventana, которую в 2019-ом году телеканал «MTV-Россия» признал «Музыкантом года», и многие другие яркие ансамбли и солисты.

    В течение фестиваля гости смогут дегустировать фермерскую продукцию и блюда, приготовленные по старинным русским рецептам, а также принимать участие в их приготовлении. В программе фестиваля также — творческие состязания певческих коллективов, ярмарка мастеров, интерактивы, мастер-классы для детей и взрослых, знакомящие публику с народными традиция.

  3. Владимир, 11 июня, Патриарший сад (улица Козлов вал, 5)

    12:00 – церемония закрытия 9-го фестиваля православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» (6+). С апреля по июнь во Владимире проходили конкурс чтецов на церковно-славянском языке и «Ратное поле России», литературных работ «Исторические личности: духовная и ратная победа» и рисунков детского пленэра.  Победители получат дипломы лауреатов и памятные подарки.

  4. Владимир, 12 июня, дворик на Георгиевской (улица Георгиевская, 2б)

    11:00 – открытие областного театрализованный праздника «Россия.Родина.Любовь» (0+).

    11:00 – 16:00 – работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества городов и районов Владимирской области, а также различные мастер-классы (0+).

    12:00 – открытие экспозиции «Дома народных мастеров им. Е. Н. Маслова» (6+).

    12:30-16:00 – концерт ведущих народных коллективов Владимирской области (0+).

    Фото: vladimir-city.ru

  5. Владимир, 12 июня, Центральный парк (у фонтана)

    12:00 – начало концертной программы «Наш дом – Россия!» (0+).

    Выступят духовой оркестр УМВД России по Владимирской области, студии музыкального образования и воспитания «Ювента» ДДюТ и Центра творческого развития для детей и взрослых «Модерн».

    Состоится патриотическая акция «Рисунок русскому солдату».

    Также на протяжении всего праздника будут работать мастер-классы и выставка творческих работа мастеров прикладного искусства.

    В завершение праздничной программы пройдет конкурс рисунков на асфальте «Родина моя». Победители получат подарочные сертификаты на посещение аттракционов парка.

    Центральный парк (футбольное поле)

    11:00 – открытие детского фестиваля «Многоликий Владимир» (0+)

    Фестиваль посвятили дворовым играм народов, живущих во Владимире. Представители владимирских национально-культурных объединений познакомят школьников города с особенностями национальных игр, вместе с детьми сыграют в эти игры. И конечно, праздник не обойдется без красивых народных песен и танцев в исполнении артистов национально-культурных организаций.

  6. Владимир, 12 июня, парк «Добросельский»

    12:00 – начало праздника «За родину!» (6+). Состоится спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее!»  с играми, конкурсами, спортивными эстафетами.

    14:00 —  выступление и мастер-класс от ребят из школы брейкинга «Navigator king’s» (6+).

    Затем пройдет викторина «Моя страна» (6+).

    Завершится праздничная программа конкурсом рисунков на асфальте «Цветы России» (0+).

  7. Владимир, 12 июня, парк "Дружба"

    12:00 – открытие Троицких гуляний «Праздник русской березки» обрядовым действием «Троицу гуляем, лето встречаем!» с рассказами о традициях и обрядах (0+).

    На протяжении всего дня пройдут народные русские игры, забавы, хороводы и песни вместе с артистами. Все желающие смогут загадать желания, завязывая яркие ленточки на ветках березы.

    Состоится концерт с участием фольклорного ансамбля «Услада», детского образцового ансамбля «Усладики», учащимися детской школы хореографии, народным коллективом песенно-танцевального ансамбля «Сузорье». Пройдут хороводы вместе с артистами коллектива «Владимирская вечора». Выступит певец и шоумен Сергей Артемьев и народный хореографический ансамбль «Звоны» (0+).

    На площадке мастеров «Уголок умельцев» пройдет выставка-продажа изделий народного промысла, а также мастер-класс по изготовлению народных кукол, оберегов и роспись пряников (0+).

    На центральной поляне будет работать фотозона с арт-объектами и веселыми тантаматесками (0+).

  8. Владимир, 12 июня, парк «Загородный»

    12:00 — начало концерта с песнями о России в исполнении артистов города Владимира и области (0+).

    13:00 — открытие интеллектуальной битвы «Я Россию знаю». Победители получат фирменные призы от парка и партнеров (6=).

    Днем пройдет спортивный забег «РашнФэмели». Поучаствовать смогут все желающие семейные команды (6+).

    В течение дня будет работать «Деревня Дуралеевку», а также пройдет праздничная Открытая тренировка по спортивным прыжкам на батутах «Движения вверх» (6+).

    На творческой площадке праздника развернется настольная игра «Города России» и конкурс рисунка на асфальте (0+).

    Пляжный волейбол в загородном парке

Фото «Призыва»

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