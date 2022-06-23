Четыре деревни рядом с федеральной трассой станут светлее

В четырех населенных пунктах Владимирской области, через которые проходит федеральная автодорога Р-132 «Золотое кольцо», установят стационарное освещение. Светодиодные фонари смонтируют в Двориках, Хохлово, Новой Быковке и Торчино.

Сделают до осени

Суммарно специалисты установят более 6 километров линий, которые обеспечат освещенность не менее 20 люксов, что соответствует нормативным требованиям для двухполосных автодорог.

— К осени этого года светодиодные фонари смонтируют в селе Торчино Суздальского района и на участке восточного соединения с М-7 «Волга» в деревнях Двориках, Хохлово, Новой Быковка Камешковского района, — уточнила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Специалисты установят более 6 км линий освещения.

Планы на будущее

Ранее стало известно, что в течение текущего и следующего года проблемные участки федеральных трасс М-7 и Р-132 во Владимирской области станут светлее и безопаснее. Там проблемы. Часть светильников уже отработали свой срок, другие — вышли из строя.

На трассе М-7 «Волга» освещение обновят в населенных пунктах Покров, Аннино и Петушки. На обходе Владимира новые светильники установят на транспортных развязках у Юрьевца, Мостостроя, Коняево, Байгуш, Пенкино, а также на мостах через Клязьму и Судогду, уточнила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

На трассе Р-132 «Золотое кольцо» во Владимире светильники заменят в микрорайоне Юрьевец, у поста ДПС, на пересечении Московского шоссе с проспектом Ленина и у поворота на Суздаль. Также новое освещение смонтируют в Боголюбово, на путепроводе в Лемешках, на мостах через Нерль и Клязьму (правый, по направлению на Владимир).

Подсветкой оборудуют также 12 новых наземных пешеходных переходов, которые появятся на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо».

В текущем году искусственное сооружение появится на 160-м км в селе Ворша Собинского района.

В 2023-м аналогичные объекты сделают у поворота на деревню Ючмер Петушинского района, в деревне Сенино Ковровского района, у деревень Лихая Пожня, Коурково, Чудиново, и Болымотиха Вязниковского района.

Еще через год переходы появятся в Гороховецком районе: в деревнях Митино, Крутово, Слободищи и на 335-м километре в Гороховце.