Четыре человека погибли и один пострадал при взрыве снаряда под Киржачом

Четыре человека погибли и ещё один пострадал из-за детонации снаряда на складе боеприпасов во Владимирской области, сообщило информагентство ТАСС. Инцидент случился в Киржачском районе, в воинской части посёлка Барсово. Это в восьми километрах от Киржача. Там расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, указывает Википедия.

Трагедия в Барсово

Происшествие случилось сегодня. Боеприпас самопроизвольно детонировал при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Это произошло на территории хранилища.

Среди погибших трое военнослужащих, один работник склада.

Сообщая о количестве погибших и пострадавших, ТАСС сослался на информацию от представителя отделения скорой помощи Киржачской районной больницы. При этом медик уточнил, что выживший находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

— Эвакуацию жителей поселка после детонации снаряда на складе в военной части под Владимиром проводить не планируется, — процитировало ТАСС слова представителя администрации Киржачского района.

Угрозы нет

По сведениям властей, возгорание давно потушено, оно было небольшим и составляло всего несколько квадратных метров. На месте происшествия работает УФСБ и военная прокуратура.

— Населенным пунктам, которые находятся рядом с хранилищем, ничего не угрожает, — сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Поселок Барсово входит в состав Першинского сельского поселения. Он расположен в восьми километрах юго-западнее Киржача. В посёлке около тысячи жителей и состоит он из двух частей: микрорайона Мирный и закрытого военного городка воинской части.