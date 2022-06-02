Более 500 владимирцев пострадали от укусов клещей

От укусов клещей во Владимирской области пострадали уже 560 человек, среди них 174 ребёнка. И это только те, кто обратился за помощью в медицинские организации. За минувшую неделю зарегистрировано 136 обращений. В 28-ми случаях жертвами кровососов стали дети, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Переносчики заболевания

Клещи — переносчики множества опасных болезней. На текущий момент случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека среди населения не зарегистрировано.

Справка. Клещевой вирусный энцефалит — очень серьезное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти. Симптомы клещевого вирусного энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса. Резко повышается температура, возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах. При тяжелых формах могут развиться судороги и параличи.

Как защититься

Подцепить клещей можно где угодно. Поэтому не помешает соблюдение правил безопасности. Отправляясь на природу, стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты. В сезон активности кровососов также очень важно осматривать одежду и кожные покровы после возвращения с прогулки.

Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в другой медицинской организации. Если такой возможности нет, захватить кровососа можно пинцетом и аккуратно извлечь из кожи. Место укуса стоит продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом, после чего вымыть руки.

Самого кровососа надо отвезти на исследование. Сделать это следует не позднее трёх суток после снятия. Для исследования пригодны только живые клещи.

Клещей на исследование принимают во Владимире на улице Токарева, 5, каб. 9.

Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследование проводится на платной основе.

— Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами,- напоминают в Роспотребнадзоре.