Более 4 тысяч га леса посадили волонтёры Волго-Вятского банка Сбербанка во время весенних посадок

В рамках реализации проекта «Лес, живи» волонтёры Сбера поддерживают экологические акции по посадке деревьев – «Сад памяти», «Посади лес», «День леса» и многие другие. Подобные мероприятия объединяют представителей региональных органов власти, предприятий, финансовых и общественных организаций, а также волонтеров, компенсируя негативное воздействие на окружающую среду, в том числе. С начала года высажено более 1 млн деревьев на площади более 4 000 га.

Волго-Вятский банк традиционно присоединился к международной акции «Сад памяти», призванной увековечить память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Акция завершилась в памятную дату 22 июня. Мероприятия по посадке деревьев прошли во всех 9 регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, в общей сложности волонтерами было высажено более 142 тысяч деревьев.

Начиная с прошлого года, Сбер сотрудничает с экологическим движением ЭКА, проводя посадку саженцев хвойных деревьев в регионах нашей страны. В этом году в рамках реализации «Программы компенсации углеродного следа и потребления бумаги» в апреле и мае высажено 59 тысяч деревьев на общей площади более 173 га в Нижегородской и Владимирской областях, Пермском крае, Республиках Удмуртия и Мордовия.

Также волонтеры банка активно принимают участие в мероприятиях по лесовосстановлению совместно с крупнейшими предприятиями региона. Лидером в таких посадках является Владимирское головное отделение Сбера. Его сотрудники уже ни один год участвуют в восстановление лесов совместно с нашими партнерами ЗАО «Муром» и ООО «Владимирский ЛПК».

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Ежегодно леса исчезают на значительной территории России в результате хозяйственной деятельности и пожаров. Мы осознаем масштаб этой проблемы, и поэтому уже не первый год Сбер при поддержке профильных министерств, совместно с экологическими организациями, крупнейшими региональными предприятиями и эко-активистами участвует в акциях, направленных на восстановление лесов. Волонтеры Сбера вносят существенный вклад при проведении всероссийских и региональных акций по посадке деревьев – «Сад памяти», «Посади лес», «Аллея памяти», «День леса» и многих других. Благодаря таким проектам мы не только компенсируем нанесенный лесам урон, но и увеличиваем зеленый фонд территории нашей страны».

Волго-Вятский банк уже несколько лет участвует в акциях по посадке деревьев. Так, в 2021 году совместно с крупнейшими предприятиями регионов, клиентами и эко-активистами высажено около 9 000 га леса, в планах до 2023 года также высадить еще не менее 9 000 га в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка.