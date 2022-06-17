«Богатырские игры» перекроют движение в центре Владимира на 10 часов

В субботу, 18 июня, во Владимире с девяти утра до семи вечера перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Связано это с проведением фестиваля «Богатырские игры» (0+). Проехать нельзя будет по переулку Сушкова и проезжей части в районе дома № 58 по улице Большой Московской (музейный центр «Палаты»). Также ограничат движение на участке от Большой Московской до улицы Годова Гора. Транспорт направят в объезд по улицам Урицкого и Коммунальному спуску, сообщила мэрия.

Богатыри на Соборной площади

Фестиваль «Богатырские игры» развернется на Соборной площади Владимира. Вход свободный. В полдень начнут работу площадки: «Армрестлинг», «Мас-рестлинг», «Сила удара», «Кила», «Самбо», «Силовой экстрим», «Современный мечевой бой», «Гиревой спорт» и «Тесты ГТО».

В два часа пополудни торжественно откроют фестиваль, далее начнутся состязания богатырей силового экстрима. В программе: подъём бревна, метание кег, пул-пуш, трак-пул, карусель Конана.

Фестиваль пройдет во Владимире уже в шестой раз.

В этом году в соревнованиях по спортивному экстриму примут участие команды из Владимирской, Московской, Курской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областей.

В программу фестиваля также включили показательные выступления по видам спорта, мастер-классы по выполнению нормативов ГТО. Не обойдется и без культурной программы. Гостям обещают выступления народных коллективов, тематические выставки и мастер-классы.

Спортивные праздники

Впереди жителей региона ожидает еще немало спортивных праздников.

— Например, сейчас в областном центре проходит акция «Зарядка с чемпионом», «Неделя ГТО у Золотых ворот». Регион обязательно примет участие во всех всероссийских массовых физкультурных мероприятиях – это «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский азимут», — сообщил директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач на своей пресс-конференции.

С этого года во Владимирской области возобновляется проведение фестиваля «Пляжные игры», посвящённого всероссийскому дню физкультурника.

В августе в Петушках пройдёт фестиваль силовых видов спорта «Сыновья Большой Медведицы», а 3-4 сентября в Доброграде состоится IV этап всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры 2022».