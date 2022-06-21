Без приставки «и.о.». Директором департамента здравоохранения стал Артем Осипов

Директором департамента здравоохранения администрации Владимирской области назначен Артём Осипов. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава региона Александр Авдеев. На протяжении семи месяцев Артём Осипов руководил этой структурой с приставкой «и.о». Теперь от неё избавился.

Должность руководителя облздрава он занял в ноябре прошлого года. Это произошло после того, как возглавлявшего медицинское ведомство Константина Баранова назначили на пост вице-губернатора по социальным вопросам.

Начинал во Владимире

Избавление от приставки «и.о.» позволило пресс-службе «Белого дома» изложить подробную биографию руководителя ведомства. Артём Осипов родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году с отличием окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук.

Работать начал санитаром в отделенческой больнице на станции Владимир РЖД.

До возвращения на родину Артём Осипов трудился в Москве в Научно-исследовательском институте общей реаниматологии имени В.А. Неговского РАМН, Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Детской городской больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского.

Был доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии, затем деканом факультета профилактической медицины и организации здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.