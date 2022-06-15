Бесплатно новую профессию освоят 2,7 тысячи жителей Владимирской области

Во Владимирской области стартовала бесплатная программа переобучения для людей, испытывающих трудности в поиске работы или работающих на предприятиях, деятельность которых пострадала от санкций. Всего в этом году планируется обучить 2,7 тысячи человек.

500 специальностей

На единой цифровой платформе «Работа России» доступно около 500 образовательных программ различного уровня сложности. По данным департамента труда и занятости населения, наиболее востребованы цифровые профессии, такие как дизайн интерфейсов, тестировщик программного обеспечения, интернет-продвижение, специалист по работе на маркетплейсах, специалист по интернет-продвижению.

Также пользуются популярностью программы переподготовки по направлениям: управление государственными и муниципальными закупками, налоговый консультант, психология и управление персоналом, администрирование отеля, слесарь по ремонту автомобилей, повар, фитнес-тренер.

Более 1,5 тысяч жителей области подали заявки, 350 из них уже приступили к обучению.

— Этот проект поможет гражданам бесплатно освоить новую современную профессию, повысит их востребованность на рынке труда. И в результате человек сможет найти или сохранить работу, а также организовать собственный бизнес, – подчеркнул глава региона Александр Авдеев.

Кого переобучат

Переобучиться могут отдельные категории молодых людей в возрасте до 35 лет, женщины с маленькими детьми до 7 лет, граждане старше 50 лет, безработные, зарегистрированные в органах службы занятости и сотрудники компаний, находящиеся под риском увольнения.

Обучение организуют три региональных оператора: Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Владимирский государственный университет и Центр опережающей профессиональной подготовки WorldSkills Россия.

Доступны как дистанционные, так и очные форматы обучения.

— Оставить заявку на участие в программе можно на платформе «Работа России». Далее необходимо будет с документами подойти в центр занятости населения по месту жительства и пройти профориентационное тестирование. Специалисты помогут подобрать или сменить выбранное направление с учётом знаний, ранее полученного образования и опыта соискателя, – пояснил директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Длительность обучения зависит от выбранной программы. Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев.