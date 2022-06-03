Автобус с учениками школы № 11 попал в ДТП в Боголюбово

Авария с участием автобуса, перевозившего детей, произошла сегодня утром в Боголюбово. В ДТП на федеральной трассе угодили сразу три транспортных средства; автобус с ребятами из владимирской школы № 11 следовал на экскурсию в Нижний Новгород. Никто из детей не пострадал. Но трагедии избежать не удалось: погиб водитель, ехавший в одной из легковушек. Движение по Р-132 до сих пор чрезвычайно затруднено.

Дети не пострадали

— По предварительной информации водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны города Владимира в сторону Нижнего Новгорода, при торможении не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Renault». В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Renault», — пояснила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В автомобильном паблике «Подслушано Автомобилистов» очевидцы пишут, что дети, ехавшие в автобусе, стоят на остановке. Все живы, не паникуют и не плачут.

В автобусе находились 40 детей и 7 сопровождающих

Их родители также добавляют комментарии. Пассажиры автобуса — ученики школы № 11 Владимира. Только-только выехали на экскурсии и вдруг такое ЧП.

— Да тут всегда лужи во время дождей. Ливневки, что ли, не работают. А утром сильный ливень был. Сцепление колёс с дорогой было плохое, — комментируют жители Владимира.

Ситуация на трассе

По состоянию на 08.40 за медицинской помощью никто из находившихся в автобусе не обращался. На месте аварии очевидцы заметили три машины скорой помощи, а также пожарные машины, служб МЧС и ГИБДД.

— На этом участке три полосы в одну сторону. Движение приостановлено на двух полосах. По одной полосе организовано реверсивное движение. Как только ГИБДД оформит ДТП, дорожная служба расчистит проезжую часть, — сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Информация уточняется.