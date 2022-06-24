«Авангард» купит оборудование и тренажеры для проведения военно-патриотических смен

Всю осень во Владимирской области будут проходить военно-тактические, военно-спортивные и патриотические мероприятия. Их организатором будет новый учебно-методический центр «Авангард», созданный на базе отделения ДОСААФ. Сейчас закупается необходимое оборудование и тренажеры.

Для старшеклассников и студентов

На последнем заседании комитета по образованию, культуре и делам молодежи Законодательного Собрания области депутаты обсудили полугодовые итоги работы нового учреждения «Авангард». Вопрос его создания и финансирования обсуждался очень бурно в течение многих месяцев прошлого года.В итоге сумму финобеспечения снизили с 114 до 98 миллионов рублей, а число участников учебных сборов сократили с 6 до 4 тысяч человек в год. Попасть в молодежный центр «Авангард» могут только учащиеся 10-х классов и студенты первых курсов колледжей и лицеев.

— Основная задача этих учреждений круглогодичного действия — развивать у молодёжи командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомить с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку. В ходе учебных сборов ведётся обучение по направлениям: тактическая и огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, общевоинские уставы, строевая, военно-медицинская и физическая подготовка, основы безопасности военной службы, — пояснили в администрации области.

Убедиться на месте

Депутатов профильного комитета интересовала как финансовая сторона вопроса, так и содержание мероприятий. До конца лета на сумму 23,9 миллиона рублей учебный центр закупит оборудование и тренажеры. Около 62 миллионов потратят на организацию допризывной подготовки и воспитательной работы и 8,6 миллиона используют для проведения районных и областных мероприятий патриотической направленности.

Депутаты выразили сомнение, что все 4 тысячи школьников-подростков и студентов смогут пройти обучение до конца года. Непонятно, что в чем разница этого учебного центра от кадетского движения, которое, к примеру, успешно развивается в Коврове. Кроме того, в регионе 5 тысяч ребят состоят в рядах юнармии. Еще на подходе создание движения школьников и молодежи «Большая перемена».

Впереди у депутатов нулевое чтение бюджета уже на будущий год. И снова встанет вопрос о необходимости финансирования учебного центра «Авангард». Поэтому депутаты на комитете приняли решение через месяц посетить само учреждение. Руководству как раз будет что показать и рассказать. Такой предметный разговор позволит принять взвешенные решения по дальнейшей судьбе центра.