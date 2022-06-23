Андрей Рюмин рассказал ТАСС о работе в условиях нарушения цепочек поставок, технологическом суверенитете отрасли и проблемах долгосрочного развития

Основные темы:

— Уровень импортозамещения оборудования и материалов в закупках Группы «Россети», предпринимаемые компанией шаги по дальнейшему наращиванию доли поставляемой российской продукции;

— Замены иностранному программному обеспечению, собственные IT-проекты;

— Достаточность запасов неимпортозамещенного сегодня оборудования для обеспечения надежной работы сети;

— Перспективы взаимодействия с поставщиками из дружественных стран, качество и эффективность альтернативного импорта;

— Влияние макроэкономических факторов на компанию, совершенствование регулирования деятельности сетевого комплекса.

Полная версия интервью Андрея Рюмина: https://tass.ru/interviews/15001805