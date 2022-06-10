Алиса Бирюкова оставила пост директора департамента культуры администрации Владимирской области. Вчера был её последний рабочий день на этом месте. Слухи об её переходе (переводе, переезде) в столицу витали давно, сама Алиса Михайловна очень осторожно относилась к распространению подобной информации — вчера подтвердила. Она выложила довольно большой пост на своей страничке в «ВК», своего рода отчёт о проделанной работе.

Несколько слов вдогонку

Какую должность займёт Алиса Бирюкова, до сих пор неизвестно, но теперь уже интрига будет недолгой — вероятно, всё станет ясно в течение ближайших дней. Ранее сообщалось лишь, что она переходит на руководящую работу в одно из федеральных учреждений культуры.

С сегодняшнего дня обязанности директора департамента исполняет Ольга Дёмина. Временный ли это вариант, или приставка «и.о.» у неё скоро исчезнет, а должность останется — посмотрим. По этому поводу тоже ходит много версий, но смысла их обсуждать нет.

Лучше пока воздать должное Алисе Михайловне, а воздать есть за что. Это и хорошие результаты работы, но она про них говорит сама (ниже мы публикуем её пост в «ВК»). И просто позитивное впечатление, которое она оставила у тех, с кем работала и общалась во Владимирской области.

Надо сказать, что Алиса Бирюкова – руководитель человечный в том плане, что она кроме «функции», которую выполняла, всё же больше воспринималась как личность со своим характером, со своими особенностями, с какими-то присущими ей чертами, которые вызывали расположение. Это не популизм, а именно что умение вызвать хорошее эмоциональное состояние у других людей. Причём не специально, продуманно, а, надо полагать, на подсознательном уровне. Просто по своей природе.

Причем это было присуще Алисе Михайловне всегда — и в ту пору, когда она довольно молодой ещё девушкой работала пресс-секретарём губернатора Николая Виноградова. И когда пришла в департамент. А ведь ситуации, с которыми она столкнулась в должности директора, были разные, в том числе довольно сложные, связанные с отношениями — не всегда гладкими — с вышестоящим руководством.

Впрочем, это день вчерашний. А в дне завтрашнем хочется пожелать Алисе Бирюковой удачи, успехов, новых свершений на ниве культуры. В конце концов, эта сфера на фоне глобальных изменений всё ещё остаётся «ликвидной» на международном уровне, она ценится, и это как раз то интересное, что Россия способна предложить миру.

А о делах, совершённых на региональном уровне, экс-директор департамента рассказывает сама.

Пост Алисы Бирюковой в «ВК»

Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу в Департаменте культуры Владимирской области. Хочу поблагодарить всех своих коллег за годы, проведенные в совместном труде, разделенных заботах и радости побед!

Нам удалось немало. Пересчитывали итоги. С 2018 года расходы консолидированного бюджета Владимирской области на культуру и кинематографию выросли почти на 40 процентов: с 3,5 до 4,8 млрд. руб. Около миллиарда рублей за этот период был привлечен из федерального бюджета. Хороший задел на будущее уже сделан в проекте бюджета: около 1 млрд. руб. федеральных средств планируется к привлечению в 2023 – 2024 гг.

Впервые за многие годы мы начали строить новые учреждения культуры. Уже действуют дома культуры в поселке Красное Эхо, селе Порецкое, поселке Боголюбово. Строятся объекты в Петушинском и Ковровском районах.

Мы отремонтировали множество муниципальных учреждений культуры: музеев, библиотек, домов культуры и сельских клубов. Всего, по подсчетам, более 200 наших объектов.

Эффективная реализация национального проекта «Культура» и неизменная поддержка Министерства культуры России позволили открыть 15 кинозалов, 15 прекрасных модельных библиотек.

При помощи федерального центра осуществлялся капитальный ремонт детских школ искусств. Тринадцать из них серьезно трансформировались в современные, комфортные, уютные пространства для воспитания талантливых детей. Полностью изменились ДШИ в Вязниках, в городе Гусь-Хрустальный (самая большая школа — 1,5 тыс. детей, два больших здания), в Ставрово, где традиционно готовятся замечательные музыканты-духовики. Два десятка школ, оснащенные новыми музыкальными инструментами и оборудованием, благодаря этому смогли повысить качество работы с детьми.

Обновление муниципальных музеев, их техническое переоснащение и ремонт мы соединили с разработкой концепций осовременивания музейных экспозиций.

Ежегодно для муниципальных творческих коллективов при областной поддержке приобретался автотранспорт. Целевое финансирование этой части инфраструктуры выгодно отличает нас от других регионов. В рамках нацпроекта «Культура» приобрели 4 современных автоклуба, которые позволяют вести активную концертную работу в тех населенных пунктах, где нет учреждений культуры, проводить свои «культурные экспедиции».

Конечно же, мы развивали и наши флагманские областные учреждения. Все они получали новое современное оборудование, проводили масштабные ремонтные работы. Развивали последовательно и по шагам. Центр классической музыки, филармония, музыкальный колледж укрепились комплектами музыкальных инструментов. Для региона приобретен новый уникальный инструмент – рояль «Steinway & Sons». Владимирская областная научная библиотека реконструировала свой большой читальный зал (в процессе – подготовка ремонтных работ других помещений). Существенно обновилась Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, создавшая уютные уголки для самых маленьких читателей.

В этом году модернизация продолжится. Большие ремонтные и ремонтно-реставрационные работы были проведены в областном Театре кукол. Много новых возможностей для интересной творческой работы получил Областной Дворец культуры: в прошлом и в нынешнем году мы значительно обновили там парк оборудования. Преобразился областной колледж культуры и искусства: отремонтированы учебные помещения, фойе, приведены в порядок фасады учебного корпуса, построена современная спортивная площадка. А в нынешнем году, благодаря нашей победе в конкурсе Министерства культуры, на базе колледжа откроется первая в регионе Школа креативных индустрий – суперсовременные и интересные студии для занятий детей от 12 до 18 лет.

Серьезно изменились три областных музейно-выставочных учреждения. В Центре ИЗО обновили выставочные залы, создали залы с постоянной экспозицией Владимирской школы живописи. Масштабная реставрация состоялась в Гороховецком музее. Очень важный для нас объект Муромского музея – усадьба Зворыкиных – поэтапно реставрируется и в этих работах мы за последние несколько лет продвинулись очень серьезно. А еще создали с музейными специалистами, на мой взгляд, по-настоящему прорывную и современную концепцию новой экспозиции для этого объекта. Надеюсь, она скоро воплотится в жизнь. Тогда Муром и регион в целом обретут новый интереснейший музейный объект. А ещё музеи Мурома и Гороховца обзавелись шестью мультимедиагидами, которые позволяют посетителям знакомиться с их экспозициями на новом техническом уровне.

Ведется реставрация уникальной усадьбы Голицыных в поселке Сима Юрьев-Польского района. В этом году – уже завершающий этап. Для нас спасение этой усадьбы было и остается очень важным делом.

Мы очень тяжело пережили пожар в Театре драмы, но сделали все возможное для того, чтобы как можно скорее начать работы по его реконструкции. Сейчас это уже происходит, и я очень надеюсь, что мы вместе порадуемся возвращению труппы театра на родную сцену.

За последнее время состоялось множество крупных проектов. В Центре пропаганды изобразительного искусства были организованы две Всероссийские выставки скульптуры малых форм и графики, а также яркие выставочные проекты федерального уровня: выставка шедевров из частных собраний; выставка произведений Василия Тропинина и художников его времени (в сотрудничестве с Московским музеем Тропинина). В этом году запланирована выставка живописи из фондов Государственного Русского музея.

Удалось создать систему сотрудничества области с важными культурными институциями: ГИТИСом, благотворительным фондом «Новые имена», фондом Юрия Башмета для одарённых детей и другими. В рамках этих проектов десятки одарённых детей стали участниками уникальных мастер-классов от ведущих российских педагогов и музыкантов. И наставники уже видят среди этих детей будущих мастеров.

За истекшие годы Владимирская область стала территорией ярких, фестивалей, вышедших на всероссийский и международный уровень: «Музыкальная экспедиция», «Танеевский фестиваль», фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: Новые имена в Суздале», фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», межрегиональный книжный фестиваль «Китоврас», фестивали театров кукол «МалышОК» и «Золотое колечко». Этим летом традиция «сочинения» фестивальных событий продолжится. В июне в Суздале пройдет «Суздаль фолк-фест», концепция которого объединит фольклор с современностью, а вслед за ним — фестиваль уличных театров. В конце июля нас ждёт ещё новый джазовый фестиваль, который придумывался вместе со знаменитым Даниилом Борисовичем Крамером.

В течение трудных, но счастливых восьми лет мы разделяли с вами радость от встреч на Владимирской Земле со многими талантливыми людьми и творческими коллективами. Наша область стала родным домом для российских мультипликаторов (Российский анимационный фестиваль); «У Золотых ворот» регулярно встречали актёров, драматургов и режиссёров из разных регионов страны, а «Золотое колечко» служило центром притяжения для российских театров кукол. Отдельно хочется отметить дружбу Владимира с Московским театром «Школа современной пьесы», ставшим для многих владимирцев «своим». Привлекательными и полезными получились проекты с Российской Академией художеств и Союзом художников.

Ярчайшие звёзды мировой классической и джазовой музыки включили нашу область в свои привычные маршруты. Среди них Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Борис Андрианов, Леонид и Николай Винцкевичи… И это далеко не полный список.

Нельзя не сказать слова огромной благодарности меценатам и волонтерам культуры. Не случайно в прошлом году во Владимирской области мы провели масштабный форум волонтеров культуры, на который собрались волонтерские команды из 53 регионов страны. Нам всегда помогали меценаты и подвижники, авторы частных культурных инициатив, таких как проект «Киржач туристический», комплекс генералиссимуса Суворова, Музей ложки, «Русская старина», книжный клуб «Эйдос», региональные творческие союзы.

Многое ещё можно перечислять. Я благодарна за это чувство недаром прожитых лет немногочисленному, но преданному своему делу коллективу Департамента культуры; профессиональной и слаженной команде директоров областных учреждений. Я очень благодарна за серьезное и созидательное отношение – главам муниципальных образований и руководителям органов культуры муниципальных образований. Нам удалось сохранить сеть учреждений культуры и улучшить её. Без совместных усилий это было бы невозможно. Я благодарна всем, кто на разных этапах нашего пути помогал сфере культуры Владимирской области: коллегам из Администрации области, Законодательному собранию, общественным структурам, журналистам. Особая благодарность — Министерству культуры России и деятелям культуры, которые сотрудничали с нами.

Не могу не сказать отдельного «спасибо» Артему Эдуардовичу Маркину, который «вырастил» меня в профессии, «вооружив» главным принципом – работать для каждого человека искусства, помогать ему всем, чем возможно, в любых обстоятельствах и не жалея сил.

Благодарю Светлану Юрьевну Орлову, которая приняла решение о моем назначении на должность руководителя Департамента культуры, поверив в меня; поддерживала и поддерживает людей культуры Владимирской области, научила жить в бешеном рабочем темпе, настойчиво и уверенно идти к поставленной цели.

Михаила Юрьевича Колкова – за приглашение на работу в департамент культуры, настоящую науку государственной службы, а не бюрократии, пример человеческого отношения к каждому, с кем работаешь, сотворчество во многих проектах, которые теперь уже неразрывно связаны с Владимирской областью.

Веру Сергеевну Зиннатуллину — за период дружной и созидательной совместной работы.

Вячеслава Павловича Кузина, который учил, помогал, снова учил и снова помогал; был наставником и другом в каждый момент моей работы.

Я благодарю Владимира Алексеевича Куимова за его поддержку и оценку работы сферы культуры, как эффективной и созидательной.

И, конечно же, я очень благодарна Александру Александровичу Авдееву, который с первых своих шагов в нашем регионе не просто проявил понимание роли культуры в развитии области, но и создал комфортные условия для нашего труда – и человеческие, и профессиональные. Его принцип: «не слова, а дела» – всегда был близок и мне. Уверена, что этот подход послужит залогом тому, чтобы сфера культуры усиливала свое влияние в качестве реального фактора поступательного развития нашей Владимирской области – культурно-исторического центра России…

…И будем оценивать новые обстоятельства жизни не как расставание, а как изменение формата сотрудничества, открывающего новые возможности!