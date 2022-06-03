Александр Авдеев предложил расширить перечень документов для «гаражной амнистии»  

Жителей области, способных воспользоваться «гаражной амнистией», может стать больше. Это случится, если областные законодатели примут изменения, предложенные главой региона Александром Авдеевым. Тот попросил пересмотреть закон Владимирской области, регулирующий порядок предоставления земельных участков под гаражи.

Кого касается

Закон о «гаражной амнистии» — федеральный. Он действует с сентября прошлого года. Но российским субъектам дали полномочия уточнять списки документов, которые требуют от желающих узаконить свои «коробушки». Владимирская область этой возможностью воспользовалась, и местный список отличается от федерального на несколько позиций.

Александр Авдеев считает, что региональный перечень можно ещё расширить, и это даст возможность большему числу людей легализовать своё имущество. Во-первых, это и людям облегчит жизнь: не нужно опасаться того, что тебе в любой момент предложат очистить территорию, поскольку «вас здесь не стояло», кроме того, гараж можно законно продать или купить. Во-вторых, это и бюджету выгодно: с имущества владельцы платят налог.

Справка. Закон позволяет гражданам в течение 5 лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, если они возведены до 30 декабря 2004 года – до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ.

А доход с налогов может быть ощутимый. Ведь речь идёт как об обычных «ракушках», то есть некапитальных конструкциях, так и о гаражах капитального типа — больших и солидных.

Что предлагают

Итак, согласно федеральным нормам, для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», необходимо предъявить:

любое решение органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее вам был предоставлен земельный участок под гаражом;

справку или другой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение гаража;

старый технический паспорт на гараж, заказанный для технической инвентаризации;

документы о наследстве, если гараж принадлежал родственнику заявителя.

Областной закон «Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам для собственных нужд земельных участков для размещения гаражей» ввёл четыре дополнительных пункта:

разрешение на строительство гаража;

судебный акт, которым признано право собственности гражданина на гараж;

договор купли-продажи гаража;

договор дарения гаража или иной безвозмездный договор, подтверждающий переход права собственности на гараж.

Александр Авдеев предложил внести изменения в закон. Если их примут, основанием для оформления прав по «гаражной амнистии» дополнительно станут следующие документы:

строительный паспорт и (или) акт приёмки завершённого строительством объекта капитального строительства (гаража), выданные до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ;

членская книжка участника гаражного кооператива, подтверждающая включение гражданина в состав членов гаражного кооператива до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, и уплату соответствующих членских взносов;

документ (справка), выданный гаражным кооперативом, подтверждающий включение гражданина в состав членов кооператива в результате перехода права на гараж от иного лица, владеющего гаражом до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ;

платёжные требования, квитанции и иные документы, выданные уполномоченными органами или организациями до 30 декабря 2004 года, подтверждающие исполнение гражданином обязательств по оплате арендных, налоговых или иных обязательных платежей;

регистрационное удостоверение о регистрации права собственности на гараж.

— Эти поправки сформированы с учётом предложений с мест. Органы местного самоуправления передали их, основываясь на практическом запросе владельцев гаражей, — отметил глава региона.

Справка. Согласно действующему законодательству, «амнистировать» можно только одноэтажные гаражи, без жилых помещений. Не подпадают под действие закона самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведённые после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.