Александр Авдеев поздравил жителей Гусь-Хрустального с Днём города

Гусь-Хрустальный отметил День города. Районные центры Владимирской области любят отмечать свои праздники именно летом — какой интерес делать это, допустим, зимой? — так что, с одной стороны, событие закономерное, плановое. С другой стороны, дата внушительная — Гусь-Хрустальному исполнилось 266 лет. А ещё на празднование приехал глава региона Александр Авдеев и, поздравив гусевчан, рассказал, как будет развиваться стекольная столица России.

Центр кооперации

Гусь-Хрустальный планируется сделать центром кооперации стекольных производств. Этот центр объединит тех, кто, так или иначе, участвует в создании стекольной продукции: поставщиков сырья, разработчиков и производителей станков, собственно стеклозаводы и т.п.

Кооперация будет развивать отраслевую науку, систему подготовки молодых кадров, машиностроение, технологии, наконец, поможет предприятиям стать конкурентоспособнее. Это позволит заводам расти, создавать новые рабочие места, увеличивать доходы бюджетов всех уровней, воплотить в жизнь многие надежды и планы горожан.

В систему кооперации могут войти более 30 предприятий.

Основания для позитивных планов — есть. За это говорит хотя бы тот факт, что с 2000 года стекольная отрасль России смогла более чем в два раза увеличить собственное производство листового стекла и стеклянной тары. То есть динамика хорошая и есть возможность развития.

О возможности создания стекольного кластера во Владимирской области Александр Авдеев заявил ещё в апреле нынешнего года.

— Вопрос о создании кластера производителей стекла давно назрел. Сейчас на это есть запрос со стороны федеральных органов власти, готовых поддержать такое объединение, чтобы вместе решать вопрос с сырьём, логистикой, производством и обслуживанием оборудования, с подготовкой кадров, — сказал глава региона. — Мы сегодня договорились, что приступим к созданию такого кластера, такого центра компетенций здесь, в Гусь-Хрустальном.

На праздновании Дня города врио губернатора подтвердил стремление работать по выбранному направлению.

Повышение привлекательности

Название города — Гусь-Хрустальный, а также его «фирменная» продукция известны практически во всей России. А значит, многие приезжают сюда в качестве туристов. Предстоит раскрыть потенциал Гусь-Хрустального в сфере гостеприимства, считает глава региона. А для этого нужно проводить его комплексное благоустройство.

В этом году на ремонт дорог в городе из областного бюджета дополнительно выделено 85 миллионов рублей. Планируется построить новый корпус школы №15 на 350 мест.

В следующем году будет обновлён сквер у Детской школы искусств имени Балакирева, его дизайн-проект выбирали местные жители. В планах – ремонт Дома культуры на улице Интернациональной.

В городе также будет развиваться спортивная сфера. Скажем, на берегу городского озера в августе пройдёт большой фестиваль пляжных видов спорта.

Новое жильё

Ещё одна «точка роста» — жилищное строительство. Город стеклоделов – в числе самых активных участников федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья. До конца 2023 года планируется расселить 1776 человек.

На расселение «аварийцев» предусмотрели почти 1,2 млрд рублей.

В Гусь-Хрустальном Александр Авдеев навестил семью, получившую квартиру по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».

— Побывав у новосёлов, глава региона убедился: жильё предоставляется качественное, просторное и уютное. Большая семья Любови Васильевны Рыбаковой – дети, внуки, правнуки – очень рада тому, что теперь живёт в комфортных условиях, — передала подробности встречи пресс-служба областной администрации.

Преемственность традиций

В праздничный день в стенах Музея хрусталя имени Мальцовых Александр Авдеев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом выпуску специалистов Гусевского стекольного колледжа и Гусь-Хрустального технологического колледжа. Глава региона вручил дипломы выпускникам, закончившим обучение с отличием.

— Вы – наша надежда. Сейчас, когда задачами Российского государства является экономическая независимость и рост промышленного производства, нам важно опираться на квалифицированные кадры. Благодарю преподавателей обоих колледжей за хорошую подготовку молодой смены для предприятий стекольной промышленности, – подчеркнул Александр Авдеев.

В этом году красные дипломы получили 33 выпускника.

Глава региона напомнил, что речь идёт не просто об обучении специалистов. Выпускники, выбравшие «коренные» для города профессии, обеспечивают преемственность вековых традиций. А они – основа высокой репутации Гусь-Хрустального как одного из главных центров российского стеклоделия

— Настоящая гордость и для преподавателей увидеть такой результат нашей работы. Значит, всё не зря, – поделилась заместитель директора Гусевского стекольного колледжа Ирина Тарлакова.