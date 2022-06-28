Александр Авдеев поздравил жителей Гусь-Хрустального с Днём города

Глава региона сообщил о развитии столицы стеклоделов
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Гусь-Хрустальный отметил День города. Районные центры Владимирской области любят отмечать свои праздники именно летом — какой интерес делать это, допустим, зимой? — так что, с одной стороны, событие закономерное, плановое. С другой стороны, дата внушительная — Гусь-Хрустальному исполнилось 266 лет. А ещё на празднование приехал глава региона Александр Авдеев и, поздравив гусевчан, рассказал, как будет развиваться стекольная столица России.

Центр кооперации

Гусь-Хрустальный планируется сделать центром кооперации стекольных производств. Этот центр объединит тех, кто, так или иначе, участвует в создании стекольной продукции: поставщиков сырья, разработчиков и производителей станков, собственно стеклозаводы и т.п.

Продукция завода «Магистраль ЛТД»

Кооперация будет развивать отраслевую науку, систему подготовки молодых кадров, машиностроение, технологии, наконец, поможет предприятиям стать конкурентоспособнее. Это позволит заводам расти, создавать новые рабочие места, увеличивать доходы бюджетов всех уровней, воплотить в жизнь многие надежды и планы горожан.

В систему кооперации могут войти более 30 предприятий.

Основания для позитивных планов — есть. За это говорит хотя бы тот факт, что с 2000 года стекольная отрасль России смогла более чем в два раза увеличить собственное производство листового стекла и стеклянной тары. То есть динамика хорошая и есть возможность развития.

О возможности создания стекольного кластера во Владимирской области Александр Авдеев заявил ещё в апреле нынешнего года.

— Вопрос о создании кластера производителей стекла давно назрел. Сейчас на это есть запрос со стороны федеральных органов власти, готовых поддержать такое объединение, чтобы вместе решать вопрос с сырьём, логистикой, производством и обслуживанием оборудования, с подготовкой кадров, — сказал глава региона. — Мы сегодня договорились, что приступим к созданию такого кластера, такого центра компетенций здесь, в Гусь-Хрустальном.

На предприятии «Красное Эхо»

На праздновании Дня города врио губернатора подтвердил стремление работать по выбранному направлению.

Повышение привлекательности

Название города — Гусь-Хрустальный, а также его «фирменная» продукция известны практически во всей России. А значит, многие приезжают сюда в качестве туристов. Предстоит раскрыть потенциал Гусь-Хрустального в сфере гостеприимства, считает глава региона. А для этого нужно проводить его комплексное благоустройство.

В этом году на ремонт дорог в городе из областного бюджета дополнительно выделено 85 миллионов рублей. Планируется построить новый корпус школы №15 на 350 мест.

В следующем году будет обновлён сквер у Детской школы искусств имени Балакирева, его дизайн-проект выбирали местные жители. В планах – ремонт Дома культуры на улице Интернациональной.

Привлекательность города поднимает и внимание к спорту

В городе также будет развиваться спортивная сфера. Скажем, на берегу городского озера в августе пройдёт большой фестиваль пляжных видов спорта.

Новое жильё

Ещё одна «точка роста» — жилищное строительство. Город стеклоделов – в числе самых активных участников федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья. До конца 2023 года планируется расселить 1776 человек.

На расселение «аварийцев» предусмотрели почти 1,2 млрд рублей.

В Гусь-Хрустальном Александр Авдеев навестил семью, получившую квартиру по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».

В гостях у семьи Рыбаковых

— Побывав у новосёлов, глава региона убедился: жильё предоставляется качественное, просторное и уютное. Большая семья Любови Васильевны Рыбаковой – дети, внуки, правнуки – очень рада тому, что теперь живёт в комфортных условиях, — передала подробности встречи пресс-служба областной администрации.

Преемственность традиций

В праздничный день в стенах Музея хрусталя имени Мальцовых Александр Авдеев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом выпуску специалистов Гусевского стекольного колледжа и Гусь-Хрустального технологического колледжа. Глава региона вручил дипломы выпускникам, закончившим обучение с отличием.

Глава региона с выпускниками и преподавателями колледжа

— Вы – наша надежда. Сейчас, когда задачами Российского государства является экономическая независимость и рост промышленного производства, нам важно опираться на квалифицированные кадры. Благодарю преподавателей обоих колледжей за хорошую подготовку молодой смены для предприятий стекольной промышленности, – подчеркнул Александр Авдеев.

В этом году красные дипломы получили 33 выпускника.

Глава региона напомнил, что речь идёт не просто об обучении специалистов. Выпускники, выбравшие «коренные» для города профессии, обеспечивают преемственность вековых традиций. А они – основа высокой репутации Гусь-Хрустального как одного из главных центров российского стеклоделия

— Настоящая гордость и для преподавателей увидеть такой результат нашей работы. Значит, всё не зря, – поделилась заместитель директора Гусевского стекольного колледжа Ирина Тарлакова.

Сергей Андреев

Фото пресс-службы администрации области и группы администрации г. Гусь-Хрустальный в «В контакте»

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